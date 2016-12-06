Beşiktaş Dinamo Kiev hazırlığında

Her takım için Şampiyonlar Ligi'nin büyüm önem taşıdığını belirten Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın kazanmak çok nedeni olduğun ifade etti.

Güncellenme 06 Aralık 2016 09:46

Beşiktaş Teknik Direktörü Güneş, "Her takım için Şampiyonlar Ligi'ndeki her maç önemlidir ama sebepleri itibarıyla kazanmak için bizim daha çok nedenimiz var." dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem kulüp için hem kendisi için yarın Dinamo Kiev ile çok önemli bir mücadele yapacaklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın oynanacağı Kiev Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın kendileri için daha çok önemli olduğunu hatırlatarak, "Her takım için Şampiyonlar Ligi'ndeki her maç önemlidir ama sebepleri itibarıyla kazanmak için bizim daha çok nedenimiz var." dedi.

Gruptan çıkma şanslarının bulunduğuna dikkati çeken Güneş, "Rakibin gruptan çıkma şansı yok. Sadece Beşiktaş'ı değil aynı zamanda Türk takımlarımızı etkileyecek bir karşılaşma olacaktır. Aynı zamanda benim kariyerim için de bu yılın en önemli maçı olarak bakıyorum." diye konuştu.

Şenol Güneş, gruptan çıkmanın kendilerinin öncelikli hedefi olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"İşimiz kolay değil. Zor bir rakiple oynayacağız. Dinamo Kiev köklü bir kulüp ve büyük bir camia. Şu anda liglerinde ikinci olmaları ve gruptan çıkma şanslarını yitirmeleri onların küçük olduğunu göstermez. Takım oyunu oynayan ve çok koşan bir takım. Maç iki takım için de zor olacaktır. Her iki takımda da iyi oyuncular var. İyi oyuncuların güzel maçı olacaktır. Bu karşılaşmayı kazanıp mutluluğu Türk futbolseverlerle paylaşmak istiyoruz."

Rakiplerinin de kazanmak için sahaya çıkacağını kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Her takım kazanmak için sahaya çıkar. Biz daha çok kazanmak istediğimizi göstermek zorundayız. 4. torbadan katıldığımız doğru. Başladığımız yer değil geldiğimiz yer önemli. Ama yeter değil." ifadelerini kullandı.

"Oğuzhan ve Gökhan Gönül'ün ağrıları var"

Dinamo Kiev karşılaşması öncesinde sakat oyuncu olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Güneş, Gökhan Gönül ile Oğuzhan Özkayup'un ağrılarının olduğunu söyledi.

Bu oyuncuların yanı sıra diğer futbolcuların durumuna da yapacakları antrenmanda bakacaklarını belirten Şenol Güneş, "Daha oyuncuların durumunu görmedik. Yenilenme antrenmanı yaptık. Takım sonra dinlendi ve seyahat yaptık. Bu akşam göreceğiz." diye konuştu.

Hava koşullarının olumsuzluğunun ortada olduğunu anlatan Güneş, "Futbol için olumsuz. Koşullardan şikayet etmektense ona uymak zorundayız. Bu saatte antrenmanı yapmamızın nedeni koşulları görebilmek." diyerek sözlerini tamamladı.

Hutchinson: Tarihi maça çıkacağız

Siyah-beyazlı futbolcu Atiba Hutchinson ise yarınki maçı dört gözle beklediklerini belirterek, "Kulübümüz için önemli maça çıkacağız. Deyim yerindeyse tarihi maça çıkacağız." dedi.

Fenerbahçe maçından sonra gerekli hazırlıklara başladıklarını kaydeden tecrübeli futbolcu, "Dinamo Kiev tanıdığımız takım. Yarın gereken her şeyi yapacağız. Sabırsızlıkla yarını bekliyoruz. Burada bir antrenman yapacağız. Buradaki koşulları göreceğiz. Daha sonra otele dönüp analiz yapmaya devam edeceğiz. Umarım yarın hem bizim için hem destekleyenler için hem de kulüp için burada güzel bir gece olur." ifadelerini kullandı.

Kiev'deki hava soğukluğunun farkında olduklarını anlatan Hutchinson, şunları söyledi:

"Belki takımdaki bazı oyuncular daha önce hiçbir şekilde böyle bir atmosferde oynamadı. Yapacağımız antrenmanla gerek zemine gerek atmosfere gerek stada alışmaya çalışacağız. Bu maçın öyle büyük bir anlamı var ki tarihi fırsat sunuyor. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Zor bir takvimden çıktık ama zinde durumda olacağız. Zihinsel olarak da hazır olacağız ve sahada yüzde yüzümüzü vereceğiz."

AA