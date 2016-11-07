Beşiktaş defilesinde ünlü isimler podyumda yürüdü
Beşiktaş Kartal Yuvası'nın yeni sezon ürünleri, Vodafone Arena'daki defilede tanıtıldı. Defile, futbolcular ve Beşiktaşlı ünlüleri buluşturdu.
Beşiktaş Kartal Yuvası'nın yeni sezon ürünleri tanıtıldı. Vodafone Arena'da düzenlenen defilede birçok ünlü isim de podyumda yerini aldı.
Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerini satan Kartal Yuvası mağazalarının kış ürünleri düzenlenen defileyle tanıtıldı.
Vodafone Arena Moda Merkezi'nde düzenlenen defileye siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Berk Hacıgüzeller, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican, Candaş Tolga Işık ve Emre Kocadağ da katıldı.
Defilede; Candaş Tolga Işık, futbolcular; Cenk Tosun, Necip Uysal, Gökhan İnler, Atınç Nukan, Eslem Öztürk, Beşiktaş RMK Marine oyuncusu Uğur Toprak ile futbol takımının emektar malzemecisi Süreyya Soner mankenlik yaptı.
Beşiktaşlı ünlüler; Hakan Altun, Celil Nalçakan, Zafer Algöz, Esra Erol, Hatice Aslan, Erdoğan Aktaş, İsmail Küçükkaya ve Murat Boz, Kartal Yuvası’nın yeni ürünleriyle podyumda yürüdüler.
Habertürk