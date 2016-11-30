Beşiktaş Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Darıca Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların gollerini Kerim Frei kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.
Brezilya'nın Chapecoense takımını taşıyan uçağın Kolombiya'da düşmesi dolayısıyla maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.
33. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan siyah-beyazlı futbolcu Ömer Hasan Şişmanoğlu'nun şutunu kaleci Gökhan Köstereli meşin yuvarlağı kontrol etti.
45. dakikada Darıca temsilcisinde Abuzer Gaffar Toplu'nun pasıyla topla buluşan Hayrullah Bilazer'in yakın mesafeden şutunda kaleci Tolga Zengin meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz eşitlikle tamamlandı.
61. dakikada Beşiktaş golü buldu. Sol kanattan çalımlarla ilerleyen Kerim Frei, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta top sağ köşeden filelerle buluştu: 0-1
63. dakikada Darıca Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Cafercan Aksu'nun sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta İhsan Uğur Göktaş, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
86. dakikada Beşiktaş tekrar öne geçti. Necip Uysal'ın ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Kerim Frei, kaleci Gökhan Köstereli'nin üstünden aşırtarak topu ağlarla buluşturdu: 1-2
Karşılaşma, Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
AA