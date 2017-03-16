Beşiktaş çeyrek finalde
Beşiktaş, Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turun rövanşında karşı karşıya geldiği maçtan 4-1’lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finale adını altın harflerle yazdırdı.
Son 16 turun ilk maçında Olympiakos ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş tur için sahaya çıktı.
Temsilcimiz, rakibi Olympiakos’u 4-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkmaya hak kazandı.
10.dakikada temsilcimiz Vincent Aboubakar'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
22.dakikada Beşiktaş, Ryan Babel'in attığı golle skoru 2-0 yaptı.
31.dakikada Olympiakos, Tarik Elyounoussi'nin attığı golle skoru 2-1 yaptı.
39.dakikada topsuz alanda orta sahada Panagiotis Retsos'a sert bir şekilde fiziki müdahalede bulunan Vincent Aboubakar, direkt kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi.
75.dakikada Beşiktaş, Ryan Babel'in attığı golle skoru 3-1 yaptı.
84.dakikada siyah beyazlılar Cenk Tosun'un attığı golle farkı 3'e çıkardı ve maçın skorunu belirledi: 4-1