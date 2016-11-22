Beşiktaş, Benfica'yı konuk ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, yarın Vodafone Arena'da Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek.

Güncellenme 22 Kasım 2016 11:20

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. haftasında yarın Portekiz temsilcisi Benfica'yı konuk edecek.

İki takım arasındaki mücadele, saat 20.45'te Vodafone Arena'da yapılacak. Karşılaşmayı, Slovenya Futbol Federasyonundan Damir Skomina yönetecek. Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan gerçekleştirecek. Bojan Ul'un dördüncü hakem olacağı müsabakada ilave yardımcı hakemlikleri ise Matej Jug ve Slavko Vincic üstlenecek.

Beşiktaş'ta Benfica maçı öncesi eksik oyuncular takıma katılmaya başladı.

Anderson Talisca ve Caner Erkin'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayacağı siyah-beyazlılarda, Necip Uysal takımla çalışmalara başladı. Bu oyuncunun yanı sıra Adanaspor maçının kadrosunda bulunmayan Dusko Tosic ve Adriano Correia da kadroda yer alabilecek.

Beşiktaş'ta 2 sarı kartı bulunan Adriano, yarınki karşılaşmada yine kart gördüğü takdirde cezalı duruma düşecek ve son haftadaki Dinamo Kiev maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte Andreas Beck, Tolgay Arslan, Vincent Aboubakar, Gökhan İnler ve Cenk Tosun ise birer kez sarı kart gördü.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Caner Erkin'in de 2 sarı kartı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI VAR

Siyah-beyazlı takım, Benfica maçında alacağı sonucun yanı sıra İtalya'da Napoli ile Dinamo Kiev arasında yapılacak grubun diğer karşılaşmasına göre gruptan çıkma şansına da sahip olabilecek.

Benfica'yı yendiği takdirde puanını 9'a çıkaracak Beşiktaş, Napoli'nin evinde Dinamo Kiev'e puan kaybetmesi halinde son maça kalmadan gruptan çıkma şansını yakalayabilecek.

Siyah-beyazlı ekip, Benfica'yı yenmesi ve Napoli'nin de kazanması halinde gruptan çıkma şansını son maçta kullanmaya çalışacak.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ DURUMU NETLİK KAZANABİLİR

Şampiyonlar Ligi'nde üst turlara çıkmayı hedefleyen Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki durumu da yarın netlik kazanabilir.

Grup maçlarında üçüncü olacak takım, bu sezon Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilecek. 6 puanlı siyah-beyazlı ekip, Benfica'dan alacağı puan veya puanlarla son maça kalmadan bu durumu da garantilemeye çok yakın bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, Benfica'ya mağlup olduğu takdirde Dinamo Kiev'in Napoli karşısında beraberliğini veya mağlubiyetini bekleyecek.

DÜNYANIN İLK SESSİZ TEZAHÜRETI YAPILACAK

Beşiktaşlı taraftarlar, Benfica maçında dünyanın ilk sessiz tezahüratını da yapacak.

Siyah-beyazlılar, maçın başlama düdüğü ile birlikte susarak bir dakika boyunca işaret diliyle "Irkçılığa hayır" ve "Kara Kartal" diye tezahürat gerçekleştirecek.

Beşiktaş'ın yarınki rakibi Benfica da gruptan çıkmayı garantilemek için mücadele edecek.

Grupta 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 7 toplayan Portekiz ekibi, Beşiktaş'ı yendiği takdirde puanını 10'a çıkarak bir üst turda mücadele hakkını yakalayacak.

Benfica'da iki sarı kartı bulunan Andreas Samaris, Beşiktaş karşısında da aynı durumla karşılaşırsa son haftadaki Napoli maçında cezalı duruma düşecek.

Bu arada iki takım arasında Portekiz'de oynanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle tamamlanmıştı.

AA