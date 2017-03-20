Beşiktaş 90-84 Galatasaray

Spor Toto Basketbol Ligi’nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan sahasında karşılaştığı Galatasaray Odeabank’ı 90-84'lük skorla mağlup etti.

Güncellenme 20 Mart 2017 23:17

Karşılaşma öncesinde ve devam ederken siyah-beyazlı taraftarlar Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman aleyhinde tezahüratlar yaptı. Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca maç öncesinde yapılan tezahüratlar için Beşiktaş taraftarını uyardı. Mücadelenin bitimine 1 dakika 24 saniye kala hakemler Beşiktaş taraftarının küfürlü tezahüratından dolayı mücadeleye ara verdi.

Derbiye yoğun ilgi

Mücadeleye siyah-beyazlı taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Akatlar Arena’da oynanan karşılaşmada salonun tamamını dolduran siyah-beyazlı taraftarlar maç boyunca takımlarını desteklediler.

CNN