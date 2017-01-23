Beşiktaş 4-1 Aytemiz Alanyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 4-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Güncellenme 23 Ocak 2017 22:00

Siyaz beyazlı ekip 16 hafta sonra liderlik tahtına oturdu. Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Quaresma 2 asist 1 golle yıldızlaştı. Siyah-beyazlılar baştan sona üstün götürdüğü maçı rahat kazandı. Kartal'ın golleri Cenk Tosun, Ryan Babel, Quaresma ve Marcelo'dan geldi.

Süper Lig'in kritik maçında zirve hesapları yapan Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Siyah-Beyazlılar karşılaşmadan 4-1 gibi farklı bir skorla sahadan ayrıldı. Mücadelenin hakemi Alper Ulusoy'un verdiği ve vermediği kararlar ise çok tartışıldı. Alanyaspor'un kazandığı penaltıya uzun süre tepkiler sürerken golden sonra sarı kartı bulunan Guerrier'in sert faulune kart çıkarmaması bir başka tartışma konusu oldu. Siyah-Beyazlılar, net bir galibiyet alarak ligin zirvesine yerleşti.



Maçtan dakikalar şöyle;



Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasındaki kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Mücadele Alper Ulusoy'un düdüğü ile başladı.



Karşılaşmanın ilk kaleyi bulan şutu Beşiktaş'tan geldi. 6. dakikada Sağ kanattan Ricardo Quaresma'nın arka direğe yaptığı ortasına Anderson Talisca kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Zdenek Zlamal'da kaldı.



Q7'den harika orta Cenk'ten müthiş kafa13. dakikada Beşiktaş'ta orta sahada Oğuzhan'la oyunu yönlendirdi. Sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın güzel ortasında Cenk Tosun'un bitirici kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

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