Berlin'deki tır saldırısının şüphelisi öldürüldü

Berlin'de Noel Pazarı'na tırla girerek 12 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen kişi Milano'da öldürüldü.

Güncellenme 23 Aralık 2016 12:58

CNN Türk'te yer alan habere göre, pazartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'de Noel Pazarı'na girerek 12 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen kişinin İtalya2nın Milona kentinde vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Berlin'de 12 kişinin ölümüne 48 kişinin yaralanmasına neden olan TIR saldırısının faili Tunuslu Anis Amri'nin İtalya'nın Milano kentinde öldürüldüğü açıklandı. İtalyan polisi, Milano'da yakaladıkları Amri'yle aralarında çatışma yaşandığını belirtirken, zanlının etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

CNN Türk