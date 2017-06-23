CHP Milletvekili Enis Berberoğlu kayın pederinin cenazesine katılabilmek için bir günlüğüne cezaevinden çıkacak.

Güncellenme 23 Haziran 2017 12:28

Tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu kayınpederini kaybetti. Berberoğlu'na kaybettiği kayınpederinin cenazesine katılabilmesi için bir günlüğüne izin verildi. Berberoğlu bir günlüğüne cezaevinden çıkacak.

Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’na kayınpederinin cenazesine katılması için izin verildi. Berberoğlu bu geceyi evinde geçirmesi bekleniyor. Son dakika... Enis Berberoğluna bir günlük cenaze izni

MİT TIR’larına ait görüntüleri Gazeteci Can Dündar’a verdiği iddiasıyla yargılanan CHP Milletvekili Enis Berberoğlu 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklanmıştı. Kayınpederi Murat Aydın hayatını kaybedince Enis Berberoğlu’nun avukatı Murat Ergün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne UYAP üzerinden dilekçe gönderdi. Avukatı Berberoğlu’nun cenazeye katılabilmesi için mahkemeden izin istedi.

Dilekçeyi inceleyen mahkeme, Enis Berberoğlu’nun cenazeye katılması için 24 Haziran 2017 günü saat 18.00’a kadar izin verdi. Mahkeme gerekçe olarak da, “Cenaze işlemlerinin İstanbul ili Sarıyer ilçesinde yapılacağı gözetilerek” ifadelerini kullandı. Karar Berberoğlu’nun kaldığı Maltepe L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.