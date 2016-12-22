Benzine zam!

Bu gece yarısından itibaren benzin fiyatları 10 kuruş artacak.

Güncellenme 22 Aralık 2016 13:00

Akaryakıt dağıtım şirketleri, geceyarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 10 kuruş zam yaptı.

Zam sonrasında benzinin litresi İstanbul'da 5,07 liradan 5,17 liraya yükselecek.

Ankara'da litresi ortalama 5,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,22 lira olacak. İzmir'de ise 5,09 liradan 5,19 liraya çıkacak.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PUİS), sabah saatlerinde benzinin litre fiyatında 10 kuruş fiyat artışı beklendiğini duyurmuştu.

6 ARALIK'TA 5 LİRAYI AŞMIŞTI



En son 6 Aralık'ta benzinin litre fiyatına 15, motorine 16 kuruş zam yapılmıştı. Zam sonrası benzin fiyatları 2,5 yıl sonra yeniden 5 lirayı aşmıştı.

NTV