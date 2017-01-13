Benzin ve motorine zam yapıldı

Dolardaki önlenemz yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarının yükselmesine yol açtı. Gece yarısı benzine 15 kuruş, motorine 13 kuruş zam yapıldı.

Güncellenme 13 Ocak 2017 17:25

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere litre başına benzine 15, motorine 13 kuruş zam yaptı.

Ankara'da litresi ortalama 5,29 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,24 liradan 5,39 liraya, İzmir'de 5,26 liradan 5,41 liraya yükselecek.



Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,61 liradan 4,74 liraya, İstanbul'da 4,56 liradan 4,69 liraya, İzmir'de 4,58 liradan 4,71 liraya çıkacak.



Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.



Benzine 10 Ocak'ta 7 kuruş, motorine de 30 Aralık'ta 12 kuruş zam gelmişti.

NTV