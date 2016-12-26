Benzersiz Aston Martin Vision 8 Tasarımı

Aston Martin için yapılan yeni bir tasarım oldukça dikkat çekti.

Güncellenme 26 Aralık 2016 15:06

Otomobil dünyasında yeni otomobil modelleri kadar otomobiller için yapılan tasarımlar da dikkat çekiyor. Özellikle pek çok farklı marka tarafından bu alanda tasarımcılara sürekli çağrılar yapılırken yeni otomobil çizgilerinin belirlenmesi ve geleceğin otomobilinin hazırlanması adına da sürekli bu alanda yeni çalışmalar ortaya çıkıyor.

Yeni Tasarım Costas Phouphoullides’ten<

Costas Phouphoullides tarafından yapılan yeni bir çalışma Aston Martin için oldukça dikkat çekiciydi. Özellikle Aston Martin Vision 8 olarak adlandırılan araç üzerinde çeşitli değişiklikler yaparak yeni bir konsept yaratmayı başaran tasarımcı, bu çalışmasını paylaştığı ilk günden itibaren oldukça beğeni topladı. Klasik Aston Martin ızgarasının farklı bir şekilde hazırlanması ve özel ışıklandırma ile aracın tasarım anlamında zenginleştirmesi geleceğin Aston Martin’i konusunda oldukça ilgi uyandırıyor.

Yaptığı çalışmalar ile sadece Aston Martin için değil pek çok farklı otomobil modelinin de geleceğine yönelik önemli ipuçları sunan tasarımcının diğer projelerini resmi web sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Dünya genelinde otomobil tasarımı denildiğinde akla ilk gelen tasarımcılardan olan Costas Phouphoullides Aston Martin dışındaki projeleriyle de bugüne kadar adından sıkça söz ettirmişti. Aston Martin için yaptığı tasarımda tek kapılı, balina olarak adlandırılan bir araç tasarımı tercih edilirken araçta performansındaki buram buram hissedilebilmesini söylemek de mümkün.