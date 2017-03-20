Belözoğlu: "Şampiyonlukta Beşiktaş daha avantajlı"

Medipol Başakşehir'de top koşturan deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın avantajlı olduğunu söyledi.

Güncellenme 20 Mart 2017 11:57

Spor Toto Süper Lig'de yer alan ekiplerin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı tarafından ikinci kez düzenlenen Futbol Zirvesi İstanbul'da düzenleniyor. Bu organizasyon öncesinde Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Emre Belözoğlu, "Avrupa'da birçok ülkede futbol oynadım. Oradaki organizasyonlara futbolcular alışıklar. Futbol ailesinin bir araya gelerek konuşması gereken çok ama çok konu var." diyerek organizasyonun öneminden bahsetti.

"...hata yapmalarını bekliyoruz"

Tecrübeli futbolcu "Biz Karabük karşısında kazanmak için oynadık. Maç bize de geldi. Büyük takım algısı oluştu bizim için. Sezon başladığında böyle hedeflerimiz olmasa da bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sonuna kadar bunu sürdürmek istiyoruz. Bunun bir sürekliliği olması gerekiyor. Beşiktaş şampiyonlukta avantajlı taraf, hata yapmalarını bekliyoruz. Biz daha az tecrübeliyiz Beşiktaş'a göre. Sonuç ne olursa olsun, değerli bir sezon oldu bizim için." sözlerini sarf etti.

CNN Türk