Belediye otobüsünde yolcu şoförü bıçakladı

Konya'da bir belediye otobüsünde şoför tartıştığı yolcusu tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Güncellenme 04 Şubat 2017 12:03

Konya'da bir otobüs şoförü, araçta tartıştığı yolcu tarafından bıçakla yaralandı.

Aydoğdu-İşgalaman seferini yapan İbrahim Şerbetçi idaresindeki 42 DGZ 40 plakalı belediye otobüsüne merkez Meram ilçesi Aksinne Mahallesi'nde soğukta yürümekte zorluk çektiğini söyleyen bir kişi bindi.

Bir süre sonra yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle şüpheli ile Şerbetçi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, Şerbetçi bıçakla yaralandı. Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şerbetçi'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA