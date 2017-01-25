Belediye çalışanları işe pedallayarak gidiyor

Mersin merkez Mezitli Belediyesi bisiklet kullanımının artırılması için belediye çalışanları dosyalarını bisikletle taşımaya başladı.

Güncellenme 25 Ocak 2017 13:07

Belediye çalışanları spora yönlendirmek ve bisiklet kullanımının önemine dikkati çekmek için Mezitli Belediyesince ilk etapta 10 bisiklet alınarak belediye önündeki bisiklet parkına konuldu. Bisiklet kullanılmasının tavsiye edilmesi üzerine belediye personeli, kurumlar arası götürülecek dosyaları bisikletin önündeki sepetlerde taşıyor. Yaz kış bisiklet kullanan ve zamanla bisiklet kullanımını çok seven bazı belediye personeli, evden işe de bisikletle gidip geliyor.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ve Mersin'de bisikletin çok az kullanıldığını belirtti.

Kentte coğrafi yapının bisiklet kullanımına elverişli olduğunu ifade eden Tarhan, "İklim yönünden de çok uygun. Yaz kış burada bisiklet kullanılabilir. Her şey uygunken maalesef bisiklet kullanımın az olması üzüyor. Belediyelere de bu yönde görev düşüyor. Biz de her yerde bisiklet yoluna önem veriyoruz." dedi.

"Her personelin bisikleti olacak"

Belediye olarak çalışanları bisiklet kullanımına yönlendirmek için belediyenin bisiklet aldığını aktaran Tarhan, şöyle devam etti:

"Şu anda bizim belediyede çok fazla değil 10 bisikletimiz var ancak bu 10 bisikletimizi personelimiz aktif bir şekilde kullanıyor. Arkadaşlar dosyaları bisikletle taşıyorlar. Yakın zamanda da yaptığımız bisiklet yollarından dolayı Sağlık Bakanlığı bize 850 adet bisiklet verecek. Bu bisikletleri belediye personeline, muhtarlara ve vatandaşlara vereceğiz. Her müdürün, personelin bisikleti olacak. Bundan sonra zabıtayı da bisiklette göreceksiniz. Belediyedeki müdürlerimiz artık makam aracı yerine bisiklete binsinler. Makam arabasının arka sağ köşesinden vazgeçsinler istiyorum. Siyah araba sevdasından vazgeçelim istiyorum. En yaşlısından en gencine kadar herkes bisiklet kullansın istiyoruz."

Başkan da yemeğe giderken pedal çeviriyor

Kendisinin de her gün öğle yemeğine giderken çalışma arkadaşlarıyla bisiklete bindiğini vurgulayan Tarhan, "İnsanlar özensinler istiyoruz. 'Belediye Başkanı biniyorsa biz de binelim' desinler istiyorum. Hele hele bu araç trafiği, egzoz gazı varken bisiklet kullanımını artırmamız gerekiyor." diye konuştu.

"2 adım yere 2 pedalla gidiyoruz"

Belediye personelinden Emine Çil de müdürlükler arası evrak taşınması gerektiğinde belirli mesafelerde bisikletle işlerini görmeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Tarhan dahil tüm çalışanların kısa mesafeleri bisiklet kullanarak gittiğine işaret eden Çil, "Bütün günün stresini bile alıyor. Spor anlamında da açık havada çok güzel oluyor. Hava da çok elverişli. Günümüzde benzinin fiyatını da düşünürsek ekonomik olarak belediye bütçemize de katkı oluyor. 17 müdürlüğümüz var ve bu müdürlükler arasında evrakla gelip gidiyor. Vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Personellerden Eda Ünsal ise bisiklete binmenin çok keyifli olduğunu vurgulayarak "Belediyede bazen araç oluyor, bazen olmuyor veya daha uzak mesafelere gitmesi gerekebiliyor. Halk arasında 2 adım yer diye tabir edilir ya 2 adım yere 2 pedalla gelip gidiyoruz." görüşünü kaydetti.

AA