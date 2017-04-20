Beklenen Özellik Note 8 ile Geliyor

Galaxy Note 8’in arka yüzünde 12MP’lik bir geniş açılı lens ve 13MP’lik bir telefoto lens yerleştirileceğini duyuruldu.

Güncellenme 20 Nisan 2017 18:19

Günümüzde çeşitli internet sitelerinde yeni çıkacak olan telefonlarla ilgili iddialar ortaya atılmakta. Eğer bu sefer bu ortaya atılan iddialar doğru ise Galaxy Note 8, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ın özelliklerini geride bırakacak gibi görünüyor. Ancak büyük ekran ve S-Pen’ e sahip olmak istiyorsanız, Galaxy Note 8’i beklemeniz gerekiyor.

Note 8’de Neler Olacak?

Galaxy S8 Plus’ın 6,2 inçlik geniş ekranı, geniş ekran severler için müthiş bir seçenek halini almış durumda. Bunların yanı sıra size ekran bakımından daha geniş bir telefon gerekiyorsa Galaxy Note 8’i beklemeniz gerekiyor.

MingChiKuo’un AppleInsıder ile paylaştığı yeni bilgiler ise Galaxy Note 8’in arka yüzünde 12MP’lik bir geniş açılı lens ve 13MP’lik bir telefoto lens yerleştirileceğini duyurdu. Buradan da anlayacağınız gibi LG G6 gibi kameralar arasında geçiş yapabilmeni söz konusu olacak gibi görünüyor. 3x optik zum ise kaliteden ödün vermeden rahatlıkla yakınlaşmanızı sağlayacak gibi gözüküyor. Kuo yaptığı açıklamada her iki sensörün de optik görsel dengelemeye sahip olacağını söylüyor.

Kuo yapmış olduğu açıklamada Note 8’in kamerasının iPhone 7 Plus’a benzerlik gösterse de görüntü kalitesinin daha iyi olacağını belirtiyor. Analistin yapmış olduğu açıklamaya göre ise cihaz 6,4 inç QHD+ OLED ekran ile gelecek. Cihazın Samsung’un son dönemlerde çıkarttığı telefonlar gibi ince bir çerçeve ile gelmesi bekleniyor. Parmak izi tarayıcısı, iris tarayıcı ve Exynos 8895 yonga setiyle geleceği söylenmekte.