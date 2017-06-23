Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Güncellenme 23 Haziran 2017 15:01

Sözcü'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yldırım'dan sonra bedelli askerlikle ilgili bir açıklamada Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'tan geldi.

Binlerce gencin büyük bir umutla beklediği bedelli askerlik ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık bedelli askerlik ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Peki bedelli askerlik çıkacak mı?

“BEDELLİ ASKERLİĞİN GÜNDEME GELMESİ…”

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, katıldığı bir canlı yayında kendisine sorulan bedelli askerlik sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. Bakan Işık; “Bakın Türkiye şu anda birkaç tane dünyanın başına bela terör örgütüyle mücadele ediyor. PKK ile mücadele sürüyor, DEAŞ ile mücadele var. Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerimizin moralini bozar. Terörle mücadele sürerken bedelli askerliğin konuşulmasını dahi doğru olmadığını düşünüyorum” cevabını verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'BEDELLİ ASKERLİK' İÇİN NE DEDİ?

AKP Grup Toplantısında konuşmak üzere TBMM'ye gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin bedelli askerliğe ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan Kabinenin gündeminde bedelli yok. Dedikodusu var. Bana ait değil (bedelliye ilişkin sözler) Ben sayın başbakanla bir değerlendirmesi yapılır dedim. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil” diye konuştu.

Kaynak: Sözcü