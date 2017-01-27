Bebeklerde tuz ve şeker kullanımı hakkında merak edilenler

Güncellenme 27 Ocak 2017 11:39

Bazı anne-babalar, ek gıdaya geçtikten sonra bebeklerinin besinlerine tuz ve şeker ilave ediyor. Peki gerçekten bebeklerin tuz ve şekere ihtiyacı var mı, eksiklikleri bebek vücudunu etkiler mi ve bebeğin ek gıdaları tüketmesini sağlamak için tuz veya şeker ile tatlandırılması doğru mu?

Bebek beslenmesinde tuz ve şekerin yeri olmadığını belirten, bebek gıdalarına tuz ve şeker eklenmesinin de son derece sakıncalı olduğunu dile getiren Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, ntv.com.tr’ye yaptığı açıklamada, bebeğin ilk 6 ayında sadece anne sütü ile beslenmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

6 aydan önce hiçbir ek besine başlanmaması gerektiğini aktaran Şengel, anne sütünün 6 aya kadar bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladığına dikkat çekti, “6 aydan sonra ek gıdalara geçilebilir. Ancak bebeğin tüketmesini sağlamak için hiçbir ek gıda tuz veya şeker ile tatlandırılmamalıdır” uyarısında bulundu.

TUZ BEBEĞİN KALP VE BÖBREKLERİNİ BOZABİLİR

“Bebeklerin 1 yaşından önce tuza ihtiyaçları yoktur” diyen Şengel’in verdiği bilgiye göre, tuz tüketimi bebeğin hassas olan böbrek işlevini bozabilir, kan basıncını yükseltebilir. Fazla oranda salça ve tuz içeren besinlere özellikle dikkat edilmeli. Bisküvi, pizza ve şarküteri ürünleri fazla tuz içerdiğinden bebeğin böbrek ve kalp sağlığını tehlikeye atabilir.

BEBEĞE NE ZAMAN, NE KADAR TUZ VERİLMELİ?

Bebeklerin 1 yaşından önce doğal yolla besinlerin içerdiği tuzdan aldığını, ilave tuza ihtiyaç kalmadığını dile getiren Diyetisyen Şengel, “1 yaşından itibaren bebeklere en az miktarda tuz verilmelidir. Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği oranlarda iyotlu tuz tüketimi troit hormonunun oluşması için gereklidir. 1 yaşından küçük bebekler 1 gramdan az, 1-3 yaş arası çocuklar ise 1,5 gramdan az tuz tüketebilir. Sıfır tuz tüketimi yetişkinlerde ve çocuklarda troit hastalıklarına yol açacağı için önerilmez” ifadesini kullandı.

BEBEĞİNİZİ NEDEN ŞEKERDEN UZAK TUTMALISINIZ?

0-3 yaş arasının hem çocuğun beslenme tarzının hem de vücut yapısının oluşacağı en önemli dönem olduğunu kaydeden Şengel, bu yaşlarda kazanılan alışkanlıkların bebeğin ileride karşılaşacağı hastalıklar hakkında bilgi verdiğini söyledi ve şöyle devam etti:

ŞEKERİN BEBEĞİN GELİŞİMİNDE HİÇBİR ETKİSİ YOK

“Basit şeker bebeğinizin gelişimi için hiçbir etkiye sahip olmayan bir besindir. Sadece enerji içerir ve lezzetli bir tat olması nedeniyle bağımlılık yapabilir.

Şeker, diyabet başta olmak üzere birçok hastalığın oluşumunda rol oynar. Bebeğinizin böyle bir besini bilmemesi kesinlikle hiçbir soruna yol açmayacaktır ancak 1 yaşından sonra az da olsa tuz tüketimi gereklidir.”

Bebekken şekerin tadını öğrenmeyen çocuğun yapay şeker içeren bisküvi, çikolata, kek gibi besinlerden okul çağı yaşına kadar uzak tutulabileceğini aktaran Şengel, “Evde pekmez, bal ile yapılmış kek, kurabiye gibi besinler ile çocuğun karbonhidrat ihtiyacını karşılayabilirsiniz. Okul çağında diğer çocuklarla bir arada olduğu için istemeden de olsa basit şeker içeren yiyeceklere maruz kalacaktır. Ama siz çocuğunuzun beslenme tarzınızı o yaşa kadar çoktan oluşturmuş olmalısınız” dedi.

“NE YAPALIM, ÇOCUK İSTİYOR” DEMEYİN

Bazı ailelerin, “Ne yapalım, çocuğun canı istiyor veya başka bir şey yemiyor” gibi gerekçeler ürettiklerini belirten Şengel, sözlerini, çocuğu şekerli gıdalardan uzak tutmak isteyen ailelere önerileriyle tamamladı:

“Çocuk ilk beslenme alışkanlıklarını aile içinde kazanır. Aile bireyleri ve çevresindekiler çocuğa şekerli besinler vermezlerse çocuk bu tadı bilmeyecektir. Yani aile rol modeldir. Çocuk evde şeker tüketme alışkanlığı kazanmazsa, hiç tüketmediği bir besini tüketme eğilimine girmez, alışkanlığı oluşan çocuk reklam veya okul çevresinden de etkilenmez.



YAPAY ŞEKERE ALIŞAN ÇOCUK MEYVEYİ BEĞENMİYOR

Şeker ihtiyacı taze veya kuru meyveden karşılanmalıdır. Evde doğal şeker içeren bal, pekmez gibi besinler ile alternatif tatlılar yapılabilir ama her gün bu tür besinler tüketmek alışkanlık haline getirilmemelidir. Son bir araştırmada yapay şeker tüketen çocukların doğal meyvenin şekerini beğenmedikleri ortaya çıkmıştır. Her gün mutlaka meyve ara öğünü yapılmalıdır.”