Bebekler neden kusar?

Bebeklerde kusmanın zararsız nedenleri olabileceği gibi bir sağlık probleminin habercisi olabileceği de unutulmamalı.

Güncellenme 10 Ocak 2017 20:09

Bebeklerde meydana gelen kusmaların pek çok farklı nedeni olabilir. Aşırı beslenme, yanlış beslenme gibi zararsız kusmalar olabileceği gibi reflü hastalığı yüzünden de kusmalar meydana gelebilir. Bebeğin fışkırır tarzda kusması kesinlikle normal kusmalardan sayılmamalıdır ve doğru teşhisin konması için uzman bir bebek hekimine başvurulmalıdır.

Bebeğin kusma sorunu, kucakta çok sallamaya ya da çok fazla emmiş olmasına bağlanmamalıdır. Anneler tarafından önemsemeyen kusmalar, bazen hiç bilinmedik hastalıkların habercisi olabilir. Özellikle fışkırır gibi akseden kusmalarda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Doğumdan Sonra İlk Haftalarda Kusma

Mide içerisinde bulunan içeriklerin ağız yolu ile çıkarılmasına kusma denir. Bebeklerde özellikle doğumdan sonraki haftalarda bu eylem yoğun bir şekilde gözlenebilir. Bu durum altında yatan bir hastalığın belirtileri olabileceği gibi normal kusma da olabilir. Beslenmeye başlayan bebeklerde, ilk zamanlarda ağız dolusu kusmalar görülebilir. Yediği çok fazla gelen bebeklerde bu durum normal olarak kabul edilir. Büyüdükçe ise kusmaların sıklığı azalır ve genellikle ilk 6 ay içinde ise tamamen kaybolur. Bebeğin kilo almasına engel olmayan kusmalar sorun teşkil etmez.

Yanlış Beslenme Nedenli Kusmalar

Bebeklerde hastalık belirtisi olmaksızın sadece yanlış beslenme nedeniyle bile kusmalar meydana gelebilir. Özellikle biberon ile beslenen bebeklerde besin ile birlikte hava yutulması nedeniyle midenin gerilmesine bağlı olarak kusma gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra emme delikleri çok büyük olan biberonlarda bebeğin ağzına kısa bir zamanda çok fazla mama ya da süt dolmasına neden olabilir. Bebek bunu aynı anda yutamayacağı için de kusabilir. Aşırı beslenme bebeğin kusmasında etkin rol oynayan durumlardan biridir.

Bebeklerde Reflü

Özellikle erken doğum ile dünyaya gelmiş bebeklerde daha sık görülen reflü, zamanında doğan bebeklerde de görülebilir. Mide ile yemek borusunun birleştiği alanda kas dokusundan meydana gelen bir sfinkter bulunur. Normal şartlarda bu alanda besinler mideye indikten sonra kasılarak besinin tekrar yemek borusuna dönmesi engellenir. Fakat bazı bebeklerde ise burada bulunan kas dokusu normale göre daha gevşektir ve besinlerin tekrar yemek borusuna kaçması engellenemez. Bu da kusmalar ile sonuçlanır.Ciddi sonuçlar doğuran bu durumlarda, hafif etkili olan vakalarda bebekler az miktarda fakat sık sık beslenmelidir. Buna ek olarak bebek beslendikten sonra 30 derecelik yarı oturur duruşta 20 dakikaya yakın bekletilmeli ve sağ yan pozisyonda yatırılmalıdır. Bu durumlar bebeğin tedavisi için yeterli olacaktır. Fakat geçmek bilmeyen inatçı kusmalarda bebeğin kilo alması engelleniyorsa ve özellikle kusmanın akciğere kaçarak solunum sorunları oluşuyorsa ilaç tedavisine başlanmalıdır. Nadirde olsa kusmalara bağlı olarak cerrahi operasyon tercih edilir.