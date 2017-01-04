Bebekler ne zaman yürümeye başlar?

Güncellenme 04 Ocak 2017 14:11

Anne ve babalar bebeklerinin ilk adımını attığını görmek için sabırsızlanabilir. Çoğu zaman aileler bu konuda oldukça aceleci davranabiliyor. Oysa bebekler hazır olduklarında bir anda ilk adımlarını atmaya başlarlar. Bu da genellikle 11. ay ila 18. ay arasında gerçekleşir.

Bazı bebekler daha erken yürümeye başlarken bazı bebekler daha geç ilk adımlarını atabilir.

Bebekler Ne Zaman Yardım Almadan Yürüyebilir?

Bebeklerin ilk adımı atma denemeleri, kısa süre sonra yardım almadan yürümeye başlayabilecekleri anlamına gelmez. Bir bebeğin hiçbir yardım almadan dengesini sağlayabilmesi ve yürüyebilmesi için en az bin saat pratik yapması yani deneme yapması gerekir. Bu da haftalarca sürebilir. Kısacası bebeğinizin doğduktan sonra yürümeye başlayabilmesi için en az 1 yıl beklemeniz gerekiyor.

Bebekler Nasıl Yürümeye Çalışıyor?

Bebeklerin tamamı yürüme refleksine sahip şekilde dünyaya “merhaba” derler. Ancak doğduklarında henüz vücutları yürüme için uygun olmaz. Yine de doğumdan itibaren bacaklarını yürümeye hazırlama eğilimi içerisinde olduklarını fark edebilirsiniz. Kollarından tuttuğunuz bebeğin bacaklarını düzleştirmesi, yere basmaya çalışması bu refleksin bir göstergesidir. 2 yaşına gelen bebekler vücutlarının tüm kaslarını güçlendirmeye çalışır. Aynı zamanda dengede durma pratiği yapmaya başladıklarını da fark edebilirsiniz.

Bebeklerin Yürümesi İçin Ne Kadar Beklemek Gerekir?

Bebekler 9 aylık olduklarında oturmaya başlar. Ayaklarının üzerinde durmaya çalışmak yerine, yuvarlanma eğiliminde olurlar. Yuvarlanabilme davranışından sonra ayaklarını kullanma pratiği yapmaya başlarlar. Eğer bebeğiniz oturma pozisyonuna 9 aylıktan daha sonra geçtiyse, yürümesi de biraz daha geç olacak demektir. Çünkü tüm bunlar vücudun ve kasların hazır olması ile ilgili. Eğer bebeğiniz 1,5 yaşını doldurduysa ve halen yürümüyorsa, bu durumda bir doktora başvurabilir ve nedeninin araştırılmasını talep edebilirsiniz. Bu süreye kadar paniğe kapılmanıza gerek yok.