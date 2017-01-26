Bebeğini denize atan cani: "Oğlumu da öldüreceğim!"

40 günlük Tuğçe bebeği Eminönü'nden denize atan kadının "Oğlum var. Onu da öldüreceğim" dediği öğrenildi.

Güncellenme 26 Ocak 2017 20:34

Eminönü'nde 40 günlük bebeğini silahla vurduktan sonra denize atan anne, adliyeye sevk edilirken, "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra" dedi.Eminönü'nde 40 günlük bebeğini denize atan Fatma K. ve birlikte yaşadığı Mustafa T. , emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"OĞLUM VAR ONU DA ÖLDÜRECEĞİM SONRA"

Adliye girişinde sevki sırasında bir basın mensubunun "Neden yaptınız?" sorusuna anne Fatma K. "Oğlum var onu da öldüreceğim sonra " dedi. Fatma K. ve M.T. ilk önce soruşturma savcılığı tarafından sorgulanacaklar.