Bebeğin göbek bağını en az 30 saniye sonra kesilmeli

Amerika'da yapılan araştırmalar, bebeklerde kansızlık ve demir eksikliğinin önlenmesi için göbek bağının hemen kesilmemesi gerektiğini ortaya koydu.

Güncellenme 22 Aralık 2016 13:02

Amerikalı uzmanlar, yeni doğan bebeklerde görülen kansızlık ve demir eksikliğini gidermek için devrim nitelğinde bir yöntem önerdi. Bebeklerin sağlığını güçlendirmek için tek yapılması gereken göbek bağını kesmek için sadece birkaç saniye beklemek.

KANSIZLIK VE DEMİR EKSİKLİĞİNİ ÖNLÜYOR



Kanla birlikte bolca demir içeren plazma da bebeğin vücuduna ulaştığı için kansızlık ve demir eksikliği de görülmüyor.



30 saniye beklemenin bile bebek ağırlığını 100 gram arttırdığını belirten uzmanlar, bunun, 100 mililitre kan anlamına geldiğini, bunun küçük bir bebek için muazzam bir miktar olduğunu belirtiyor.



BİRKAÇ SANİYE BEBEĞİN HAYATINI ETKİLİYOR



Uzmanlar doğumdan sonra göbek bağının kesilmesi için 30 saniye ile bir dakika beklenmesi gerektiğini söylüyor.



Bu teknik erken doğumlarda da uygulanabiliyor. Doktorlar, sadece birkaç saniyenin bebeklerin sağlığı üzerinde çok büyük etkisi olduğunun altını çiziyor.

NTV