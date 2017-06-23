Bayram mesaisi: 70 bin polis görev yapacak

Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle tatil süresince trafikte denetim sağlanması için 70 bin trafik polisi görevlendirildi.

Güncellenme 23 Haziran 2017 17:31

Vatandaşların bayramda sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşması için 70 bin trafik polisi görevinin başında olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan kliple, trafik polislerinin bayramda bir günü canlandırıldı.

Ramazan Bayramı'nda vatandaşların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşması için tatil süresince 70 bin trafik polisi görevinin başında bulunacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünce, trafik polislerinin bayramda bir gününü yansıtan klip hazırlandı. Trafik polislerinin Ramazan Bayramı'na ayrı bir heyecanla hazırlandıkları vurgulanan klipte, vatandaşların bayramda emniyetli bir şekilde sevdiklerine kavuşabilmeleri için 70 bin polisin gece gündüz görev yapacağı ifade edildi.

Görüntülerde, polislerin bayram sabahı evlerinde yaptıkları hazırlık ve görev başındayken yaşadıkları yer alıyor.

Klipte, emniyet kemerinin önemine işaret edilerek, bayramda yola çıkacaklara "Emniyeti elden bırakmayın." uyarısında bulunuluyor.

Vatandaşların bayramının tebrik edildiği klip, "Emniyetli yolculuklar" temennisiyle sona eriyor.

AA