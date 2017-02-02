Batman'da kaza: 2 kişi yaralandı

Batman'da gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafi kazasında 2 kişi yaralandı.

Güncellenme 02 Şubat 2017 15:59

Milliyet'te yer alan haberden edinilen bilgilere göre, Batman’da gizli buzlanma yüzünden meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kapanan yolun her iki tarafında yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, Batman-Kozluk karayolu Bıçakçı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gizli buzlanma yüzünden meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 7 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri ölen olmazken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası karayolunun iki şeridinde de yüzlerce metrelik araç kuyruğu oluştu. Yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Milliyet