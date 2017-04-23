Batman'da 23 Nisan töreni yaşanan balon kazası nedeniyle sonlandırıldı

Batman'daki 23 Nisan töreni sırasında, bir görevlinin taşıdığı balonlar bir anda parlayarak 4 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Güncellenme 23 Nisan 2017 17:44

Batman'da 23 Nisan kutlamaları sırasında balonların parlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Bunun üzerine tören sona erdirildi.

Batman’da Atatürk Parkı'nda Vali Ahmet Deniz ile Belediye Başkan Vekili Ertuğrul Şevket Aksoy'un da katıldığı tören, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran'ın konuşmasının ardından öğrenciler şiir okudu.

Bu sırada, kadın görevlinin taşıdığı onlarca balon, henüz belirlenemeyen nedenle parladı.

Parlama sonucu alevlerden görevli kadın ile 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.



Olayın ardından tören sonlandırıldı.

NTV