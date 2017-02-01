Batı Şeria'da 12 Filistinli asker gözaltına alındı
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Batı Şeria'da çeşitli yerlerde 12 Filistinli asker İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 12 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, haklarında yakalama kararı olan 5'i Hamas üyesi 12 Filistinlinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gözaltına alındığı belirtildi.
Söz konusu Filistinlilerin Akabe, Beyt Furik, Naleyn, Azzun, Selvad, Beyt Ummer ve İzna köylerine düzenlenen baskınlarda yakalandığı ifade edilirken, gözaltı gerekçeleriyle ilgili bilgi verilmedi.
AA