Batı Şeria'da 12 Filistinli asker gözaltına alındı

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre Batı Şeria'da çeşitli yerlerde 12 Filistinli asker İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Güncellenme 01 Şubat 2017 11:17