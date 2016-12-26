Bataryada Bakteri Dönemi

Batarya teknolojilerinde son dönemlerde önemli gelişmeler yaşanırken bakterilerden faydalanarak üretilen bataryanın oldukça iyi sonuçlar verdiği belirtildi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 12:11

Amerika'da gerçekleştirilen yeni araştırmalar yeni bataryalarının oluşması adına da önemli bir adım olarak görülüyor. Bataryalardaki mevcut handikapların tümünün ortadan kaldırılması ve mevcut sorunların giderilmesi ile birlikte çok daha başarılı ve uzun süreli kullanımlarda imkan verecek bataryalar üretilecek. Bu doğrultuda yeni umut ise bakteriler.

Bakteriler Kullanılıyor

New York'ta yer alan bir üniversitede teknolojileri konusunda yapılan yeni çalışmalar doğa dostu ve tamamen bakterilerden oluşturulan yeni bir bataryanın üretilmesini sağladı. Konu ile ilgili yapılan paylaşımlarda özellikle bataryalarının oluşturulması adına özel bir sıvının hazırlandığı ve bakterilerle dolu bu sıvının özel kağıt üzerinde bekletilmesinin ardından bataryanın oluşturuldu ifade edildi. Üstelik günümüzdeki bataryalar göz önünde alındığında yüksek bütçeler ile bataryaların piyasaya sunulmasından ziyade çok daha düşük ve az maliyetler ile üretilecek bu bataryalar telefon fiyatlarında da ciddi oranlarda düşüş yaşanmasını sağlayabilecek. Bu açıdan bataryalar ile ilgili sağlanan bu yenilikler 2017 yılı ve sonrasındaki mobil sektörde ciddi bir gelişme sağlayabilir.

Yapılan çalışmaların şu an için test sürecinde olduğu ve önümüzdeki günlerde stabil bir şekilde bataryaların kullanabileceği belirtildi. Bu bakımdan yeni teknolojiyle birlikte daha iyi bir batarya kullanmak ve aynı zamanda telefonlarda yaşanan tüm sorunları ortadan kaldırabilmek de mümkün olacak.