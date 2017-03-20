Başkente 40 bin kişilik stat yapılacak

Ulusal Futbol Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan başkent Ankara'da 40 bin kişi kapasiteli bir stat yapılacağını açıkladı.

Güncellenme 20 Mart 2017 17:08

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Zirvesi'ne katıldı.

Erdoğan, başkent Ankara'nın stadyum konusunda bir mahrumiyet yaşadığını ifade ederek, Ankara 19 Mayıs Stadyumunun yıkılacağını, onun yerine 35 ila 40 bin seyirci kapasiteli bir stadyum yapmayı planladıklarını, proje çalışmalarının bittiğini, ihale aşamasının da süratle tamamlanıp yeni stadyumu futbolun hizmetine sunacaklarını belirtti.

Başkentte örnek bir stadyum olmadığını dile getiren Erdoğan, İstanbul'un bu konuda güzel bir noktaya geldiğini ancak UEFA standartları nedeniyle bu stadyumlarda atletizm pistlerinin yer almadığını anlattı.

"Spor gibi siyasetin de özü rekabettir"

Siyasetin temelde futbol ile birçok ortak yönü olduğuna inandığını söyleyen Erdoğan, "Spor gibi siyasetin de özü rekabettir, yarıştır. Bu yarışın ilk aşaması sandıktan galip çıkmak için ikinci aşaması da sorumluluk üstlendikten sonra millete hizmet götürmek içindir. Tıpkı futbol gibi siyaset de takım oyunudur. Yani sağlam bir kadro gerektirir. Plansızca oynayan, taktiği ve stratejisi olmayan bir takımın kupayı kaldırma ihtimali nasıl yoksa milletine söyleyecek sözü olmayan siyasetçilerin, siyasi partilerin de başarı şansı yoktur." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sporun içine şiddet ve saldırganlık girince centilmenlik ruhu nasıl kayboluyorsa, siyasetin içine yalan, iftira ve çarpıtma girince aynı sonuç ortaya çıkar. Maalesef ülkemizde bunu çok sık yaşıyoruz. 40 yıllık siyasi hayatım boyunca bir taraftan milletimize hizmet ederken, diğer taraftan da bu yıkıcı siyaset anlayışıyla mücadele yürüttüm. Siyasetin kalitesi yükseldikçe iktidarı sandık yoluyla değil de şikeyle, hileyle, darbeyle, tehditle, yıkıcı siyasetle elde edebileceğini sananlar bizim milletimiz tarafından tasfiye edilmiştir."

"Son anayasa değişikliğinde olduğu gibi hala nasıl futbolun, inşallah onlardan kurtuluyoruz, holiganları varsa, hala holigan siyasetiyle netice almaya çalışanların bulunduğunu da görüyoruz." diyen Erdoğan, "Fikirlerinin gücüne güvenemeyenler, yalana, iftiraya, hatta şiddete başvurmaktan çekinmediler." ifadelerini kullandı.

"Bunların siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hala direniyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletten korkan, gençlerden çekinen bir anlayışla Türkiye'nin geleceği inşa edilebilir mi? Aslında bunların siyasette jübile zamanı çoktan gelmiş ama hala direniyorlar. Onun için de çıktıkları tüm maçlarda yeniliyorlar. Daha önce 7 defa yenilmişlerdi. İnşallah 16 Nisan'da 8. defa yenilecekler. İnşallah bu defa mesajı alırlar." dedi.

"Hakkımız olduğu halde bize olimpiyatları vermediler"

"Ülkemize henüz olimpiyatları getirememiş olabiliriz ama burada dönen dolapları da biliyorsunuz." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bizzat yaşadım maalesef çok ciddi dolaplar dönüyor. Hakkımız olduğu halde bize olimpiyatları vermediler. Bir kere olimpiyat yapmış olanlara, ikinci kez olimpiyatlar verdiler. Oralarda dönen dolaplara da bizzat şahit oldum, gördüm, biliyorum." şeklinde konuştu.

Sporda şiddetin önlenmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporda şiddetin önlenmesi ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Son dönemde önemli ölçüde azalttığımız sporda şiddeti de önümüzdeki süreçte alacağımız ilave tedbirlerle çok düşük seviyelere getireceğimize inanıyorum. Bir yasal düzenleme talebi olduğunu biliyorum. Bu yasal düzenlemeyle alakalı da şüphesiz ki federasyonun, Kulüpler Birliğinin, tüm kulüplerle ortaklaşa, iyi çalışarak hazırlayıp sunacakları böyle bir teklifi inşallah parlamentomuz da süratle çıkaracaktır, buna inanıyorum."

AA