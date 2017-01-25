Başbakan Yıldırım'dan "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına destek

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyada başlatılan "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına destek verdi.

Güncellenme 25 Ocak 2017 21:57

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam ve kadın kolları üyeleriyle bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliğine ilişkin nisan ayında yapılması planlanan referandum için sosyal medyada başlatılan, "Güçlü bir Türkiye için EVET" kampanyasına katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları üyeleriyle "Güçlü bir Türkiye için biz de varız." diyen Yıldırım, kampanyaya destek verdi.

Yıldırım'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Ataş ve Vedat Demiröz de eşlik etti.

AA