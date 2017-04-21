Başbakan Yıldırım'dan CHP'ye: "Milletin zamanını israf etmenin manası yok"

Referandum sonuçlarının iptal edilmesi başvurusunun reddedilmesi üzerine CHP'nin Danıştay'a başvuracak olmasını Başbakan Yıldırım 'zaman kaybı' olarak niteledi.

Güncellenme 21 Nisan 2017 15:03

Başbakan Yıldırım, "Milletin zamanını israf etmenin manası yok. YSK'nın kararı kesindir, bunun üstüne herhangi bir yargı yolu yoktur." dedi.

"Terör yuvaları darmadağın edildi"

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada "Uludere'de maalesef saha taramaları esnasında iki üsteğmenimiz şehit edildi ve karşılığı hemen verildi, gereken yapıldı. Oradaki terör yuvaları darmadağın edildi. Bu mücadele devam edecek. Türkiye'nin sınırlarının dışında da tehdit var olduğu müddetçe bu tehdit, kimden gelirse gelsin Türkiye bunların hepsine gereken karşılığı verir." dedi

CHP'nin halk oylamasına ilişkin Danıştayda dava açma kararına ilişkin Yıldırım, şunları söyledi:

"Yüksek Seçim Kurulu yapılan her seçimle ilgili itirazları karara bağlar ve mesele biter. Seçimler konusunda Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar kesindir. Bunun üzerine herhangi bir yargı yolu yoktur. Ama buna rağmen gidebilirler mi? Evet tabii gidebilirler. İstedikleri yere gidebilirler. Neticede, milletin kararının üzerine hiçbir mahkeme bir karar ihdas edemez.

"Millet sözünü söylemiştir"

Millete gittik. Kararı millet verdi. Milletin kararını mahkemelerde şikayetle düzeltmek, demokrasinin bir yolu değildir. Ama tabii ki itiraz hakkını herkes, sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, herkes kullanma durumundadır. Kullanmak isterse buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Ama millet sözünü söylemiştir."

AA