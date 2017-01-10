Başbakan Yıldırım: "Türkiye güvenli olmazsa Avrupa hiç güvenli olmaz"

9. Büyükelçiler Konferansı'na katılanlar için Çankaya Köşkü'nde verilen yemekte konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa'nın terör politikasını eleştirdi.

Güncellenme 10 Ocak 2017 19:40

"TERÖR ÖRGÜTLERİ ARASINDA AYRIM YAPILIYOR"

Yıldırım, "Dostumuz, müttefikimiz Avrupa, terör örgütleri arasında ayrım yapıyor. PKK'ya gelince müsamahakar, DEAŞ'a gelince müsamahakar değil. Terör örgütlerinin birini diğerine tercih etmek insanlığa, dünya barışına yapılabilecek en büyük ihanettir." dedi.

Yıldırım, "Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Eğer Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da hiç güvenli olmaz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bugün tek boyutlu değil, birçok boyuta sahip bir mücadeleyi tek başına sürdürmek mecburiyetinde olduğunu belirten Yıldırım, Türkiye'nin asimetrik bir saldırı altında olduğunu dile getirdi.

"DÜNYA, TÜRKİYE'NİN DEAŞ'LA MÜCADELESİNİ GÖRMEK ZORUNDADIR"

Başbakan Yıldırım, "Birçok ülke terörle özellikle DEAŞ terör örgütüyle mücadelenin sadece lafını yapıyor. Fırat Kalkanı'yla Suriye'de, Başika'da, Irak'ta ve Türkiye'de gerçek anlamda bu terör örgütüyle mücadeleyi Türkiye yapıyor. Bunu artık dünya görmelidir, görmek mecburiyetindedir." dedi.

Terör karşısında güvenli ülke olmadığını söyleyen Yıldırım, "Her ülkenin güvenliği ve güvensizliği aynı konuma gelmiştir. Onun için 'bana değmeyen yılan bin yaşasın' anlayışı artık terk edilmek mecburiyetindedir." ifadelerini kullandı.

KIBRIS MESELESİ

Kıbrıs görüşmelerine de değinen Yıldırım, "Alınan birtakım mesafeler, anlaşılan konular var. Türkiye'yi ilgilendiren tarafı da bu işin var. Ada'da adil, eşit bir yönetişim sistemi garanti altına alınmalıdır. Sadece toplumların birbirine güvenleri yetmez. Geçmiş dönemlerde yaşanan acı tecrübelerin ışığında her şeyin teminat altına alınması lazım." dedi.

Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Teminat da Türk tarafı için Türkiye, Rum tarafı için de Yunanistandır. O bakımdan, buradaki görüşmelerin adil ve kalıcı bir barışı birlikte, iki federasyonlu bir devletin dönüşümlü başkanlığı oluşturacak şekilde tesis ederek sürdürülmesi en büyük dileğimizdir. Bunun için katkı sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Tabii burada Avrupa Birliği geçen sefer olduğu gibi işin kenarında durmamalı. 2004'teki işte, Kıbrıs Türk tarafına kazık attılar. 'Bu sefer aynı şeyi yapmayın' dedik. Eğer burada bir çözüm olacaksa, Türk tarafı, Rum tarafı, Birliğin aynı anda üyesi olacaksa bu dörtlü özgürlükten taviz verilmemesi lazım."

İnsanların, hizmetlerin, sermayenin serbest dolaşımının mutlaka Türkiye'ye de sağlanması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Yani AB'ye girişin bir provasını Kıbrıs'ta başlatabiliriz. Bu, yeterince güvenceyi de bir anlamda sağlamış olur. Bütün bunlar konuşulacak, görüşülecek ve ümit ederiz ki güzel bir sonuç ortaya çıkar." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'NİN HUKUK DERSİNE İHTİYACI YOK"

Yıldırım, "Avrupa ülkelerine alınganlığımız şudur, FETÖ darbe girişiminden sonra yüksek bir sesle kınamak yerine 'Ya, darbecileri fazla hırpalamayın' demeleri bizim kanımıza dokundu. Böyle bir şey olamaz. Önce darbeyi hiç tereddüde mahal bırakmadan kınayacaksınız, sonra da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna sonuna kadar inanacaksınız. Hukuk dersine Türkiye'nin ihtiyacı yok, Türkiye kendi hukukunu üniversal şartlar neyi gerektiriyorsa aynı şekilde uygular." ifadelerini kullandı.

"AB'nin Türkiye'ye, bizim AB'ye olduğundan daha fazla ihtiyacı var." diyen Yıldırım, "AB, Türkiye ile daha güçlü hale gelecek, AB, Türkiye ile içinde bulunduğu krizleri daha kolay aşacak." ifadelerini kullandı.

AA