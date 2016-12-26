Başbakan Yıldırım: "Türk milleti İnönü'yü saygıyla hatırlayacaktır"

Başbakan Binali Yıldırım 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 43. ölüm yıldönümünde yayımladığı mesajda 'Türk milleti İnönü'yü daima saygıyla hatırlayacaktır" dedi.

Güncellenme 26 Aralık 2016 10:20

Başbakan Yıldırım, "Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde müstesna katkıları olan İsmet İnönü, milletimizin yetiştirdiği önemli bir siyaset ve devlet adamıdır. Türk Milleti, İsmet İnönü'yü daima saygıyla hatırlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 43. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, İnönü'yü vefatının 43. yıl dönümünde hürmetle andığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurulmasında ve gelişmesinde müstesna katkıları olan İsmet İnönü, milletimizin yetiştirdiği önemli bir siyaset ve devlet adamıdır. Türk Milleti, İsmet İnönü'yü daima saygıyla hatırlayacaktır."

AA