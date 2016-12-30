Başbakan Yıldırım: "OHAL'in akıbeti 15 gün içinde gündem alınacak"

Başbakan Binali Yıldırım Olağanüstü Hal (OHAL) süresinin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili kararın önümüzdeki 15 gün içinde verileceğini ve paylaşacağını aktardı.

Güncellenme 30 Aralık 2016 15:46

Başbakan Yıldırım, gazetecilerin OHAL'le ilgili olarak kendisine yönelttiği soruya "OHAL ile ilgili kararı 15 gün içinde gündeme getireceğiz ve o zaman paylaşacağız şeklinde yanıtladı.

'Nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar arkalarındayız'

Terörle mücadele konusuna da değinen Başbakan Yıldırım, terör örgütleriyle ilişkisi olanların nerye kaçarlarsa kaçsınlar enselerinde olunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Enselerindeyiz"

"Adrese lüzum yok. Kurşun adres tanımaz. Neredelerse orada, nereye kadar kaçarlarsa oraya kadar arkalarındayız, enselerindeyiz. Bu işin şakası yok. İnsanlarımızın huzur içinde, güvenlik içinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa gece gündüz, kış kıyamet demeden arkadaşlarımız, büyük bir vatanseverlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

AA