Başbakan Yıldırım: "Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyanlardanız"

Kastamonu Nasrulllah Meydanı'nda halka seslenen Başbakan Binali Yıldırım, "Halk kimin laf ürettiğini, kimin de hizmet ürettiğini bu millet biliyor." diye konuştu.

Güncellenme 26 Aralık 2016 20:37

Konuşmasına Şeyh Şaban-ı Veli'yi ve Kastamonu'nun tüm ilçelerini selamlayarak başlayan Yıldırım, Kastamonu'nun her bir ilçesinin, her beldesinin, Türkiye'nin renklerini, güzelliğini temsil ettiğini, Kastamonu'nun tarihin eşsiz güzelliklerinin buluştuğu adeta bir müze şehir olduğunu söyledi. Yıldırım, Kastamonu'da bin 428 tescilli anıt bulunduğunu ifade ederek, "Bu şehrin her sokağında buram buram tarih var, medeniyet var. Bizi biz yapan, alnımızı açık, başımızı dik tutan değerlerimiz var. Öyle bir şehirdeyiz ki istiklal mücadelemizin tarihinin yazıldığı Kastamonu'dayız. Kastamonu, Çanakkale destanını yazan yiğit şehitlerimizin en fazla olduğu şehirdir" diye konuştu.

'FETOCULARA DERSLERİNİ VERDİK'

Vatandaşların, "Kastamonu sizinle gurur duyuyor." şeklindeki tezahüratları üzerine Yıldırım, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz" karşılığını verdi. Başbakan Yıldırım, restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camisi'nin İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında önemli yeri olduğunu anımsatarak, "Mehmet Akif'in, istiklal şairimizin buradan İstiklal Harbi'nin ne anlama geldiğini tankla, topla, tüfekle değil, iman göğüste oldukça bir milleti hiçbir şeyin yıkamayacağını bütün dünyaya buradan haykırdı, Nasrullah Camisi'nden haykırdı, yiğit Anadolu insanı Kastamonu'dan haykırdı" bilgisini paylaştı. Vatandaşların, "Dik dur eğilme Kastamonu seninle" şeklindeki tezahüratları üzerine ise Yıldırım, "Evelallah, katiyen alçakların önünde eğilmeyiz. Bir tek yaratan Rabbimizin önünde eğiliriz" ifadesini kullandı. Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakın o gün Mehmet Akif, Nasrullah Camisi'nden 19 Kasım 1920'de ne diyor, 'Milletler topla tüfekle zırhlı ordularla tayyarelerle yıkılmaz, milletler ancak aralarındaki bağlar çözülerek, herkes kendi başının derdine, kendi havasına, kendi menfaatini temin etmek kaygısına düştüğü zaman yıkılır.' Ne güzel de geleceği görmüş istiklal şairimiz, işte 15 Temmuz, o toplar, tüfekler, uçaklar, helikopterler, bombalar insanımızın, milletimizin üzerine yağmur gibi yağarken iman dolu göğsümüzle bir millet olarak ayağa kalktık, alçak Fetoculara dersini verdik. İstiklal ruhu Akif'in yeşerttiği bu ruh Nasrullah Meydanı'nda 15 Temmuz'da tekrar ayağa kalktı."

'CUMHURUN REİSİNE SAHİP ÇIKTINIZ, ALLAH RAZI OLSUN'

15 Temmuz gecesi Nasrullah Camisi'nden okunan selaların Türkiye'de yankılandığını belirten Yıldırım, "İslam alemi duydu, bütün cihan duydu. Bu mübarek selalar dalga dalga Diyarbakır'dan, Batman'dan, Van'dan, Ankara'dan, Trabzon'dan, İzmir'den, Edirne'den yankılandı. O gece siz cumhurun reisine, başkomutanına sahip çıktınız, alçaklara yedirtmediniz. Hükümetinize, başbakanınıza sahip çıktınız, Türkiye'ye sahip çıktınız, çocuklarımızın geleceğine sahip çıktınız, alçaklara en iyi dersini verdiniz, Allah sizden razı olsun" şeklinde konuştu. Yıldırım, Kastamonu ve Çankırı'nın bugün ayrı bir güzel olduğunu belirterek, Ilgaz-Kastamonu tünellerinin açıldığını ve 139 yıllık hayalin gerçekleştiğini ifade etti. Tünellerin hayırlı olmasını dileyen Başbakan Yıldırım, tünellerin açılmasıyla karla kaplı, virajlı yolların artık nostalji olduğunu, ulaşım süresinin kısaldığını anlattı.

MAZERET DEĞİL İŞ ÜRETTİK'

Başbakan Yıldırım, "Biz Ferhatız, Ferhat. Şirin'e ulaşmak, millete ulaşmak, sizlere ulaşmak için dağları deleriz, tüneller yaparız, engin vadilerden geçeriz, engel tanımayız. Hizmet bizim işimiz, biz mazeret değil, iş üreterek bugünlere geldik. 14 yıl boyunca Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber Türkiye'yi baştan başa bölünmüş yollarla donattık. 14 yıl yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük, milleti birleştirdik" dedi. Havayolunu halkın yolu yaptıklarını ve Kastamonu'ya da havalimanı kazandırdıklarını hatırlatan Yıldırım, "İşte AK Parti farkı bu, laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyanlardanız." sözlerini kullandı. Başbakan Yıldırım, milletin herkese bir görev verdiğini belirterek, "Millet görevleri dağıtmakta çok ustadır. Kimin iş yapacağını biliyor, kimin de laf yapacağını biliyor. Muhalefete laf yapması için görev veriyor, AK Parti'ye de iş yapsın diye görev veriyor. Biz de sizden aldığımız güçle, sizden aldığımız destekle memleketin her tarafında hizmetleri yapa yapa bugünlere geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



"Evet, işimiz hizmet, gücümüz millet. Gücümüz sizsiniz" diyen Yıldırım, şöyle konuştu:



"Geçen hafta dünyanın en büyük projesini gerçekleştirdik. Dünyada boğazın altından en derinden geçen Avrasya Tüneli'ni de Cumhurbaşkanımızla beraber açtık. Öyle bir eser ki dünyada eşi yok. En derin tünel. Amerika'da denizin altında 44 metreden geçiyor. Bizim Avrasya Tüneli 106,5 metre. İşte farkımız bu. Bize yakışan da budur. Ecdamız Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken gemilerini karadan yürüttü, öyle İstanbul'u fethetti. Onun torunlarına, Recep Tayyip Erdoğan'a, arkadaşlarına da trenleri ve arabaları denizin altından geçirmek nasip oldu."

'15 TEMMUZ'DAN DERS ALMADIYSANIZ DAHA BETERİNİ GÖRÜRSÜNÜZ'

"Yolları böleriz, lokmamızı da böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu ülkenin bir karış toprağına, bir vatandaşına zarar verecek kim olursa olsun bunun da gereğini yaparız." diyen Yıldırım, alandaki vatandaşların dualarına karşılık, onların dualarının en büyük güç kaynağı olduğunu söyledi. Başbakan Yıldırım, her şeyin daha güzel olacağını dile getirerek, "Ülkemize, içeride ve dışarıda zarar vermeye çalışan bu terör örgütleri, onların sırtını sıvazlayanlar şunu iyi bilsinler ki eğer 15 Temmuz'dan ders almadıysanız daha da beterini karşılarsınız, daha da beterini görürsünüz" diye konuştu. Türkiye'nin istikrara, güvene ihtiyacı olduğuna işaret eden Yıldırım, bunu 14 senedir vatandaşın sağladığını vurguladı. "Durmak yok." sözüne, vatandaşlardan "Yola devam." karşılığını alan Başbakan Yıldırım, kendilerinin bunun üzerine yola koyulduğunu ve Türkiye'nin her tarafını yollarla, hastanelerle, okullarla donattıklarını, bir Türkiye'yi üç Türkiye yaptıklarını kaydetti. Yıldırım, "Daha işimiz bitmedi" dedi.



'BİRLİĞİMİZİ KİMSE BOZAMAYACAK'

Binali Yıldırım, böyle bir millet, böyle bir aşk olduğu sürece birliği, beraberliği, kardeşliği hiç kimsenin bozamayacağını söyledi. Konuşmasında gençlere de seslenen Yıldırım, "Hiç endişeniz olmasın. Bu ülke, bu millet böylece birbirine kenetlenirse, bu ay yıldızlı bayrağa sahip çıkarsa, hiç ama hiç kimse bize bir şey yapamaz." ifadesini kullandı. Bunun 15 Temmuz'da görüldüğünü dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti: "O gece bombaların, saldırıların, mermilerin altında şehadet şerbetini içme, gazi olma pahasına ülkemizi, alçaklardan koruduk mu? İşte, tekrar görev düşerse herkes bilsin ki 79 milyon ülkesini savunmaya gece gündüz hazırdır. Hazır mıyız gençler? Türkiye, sizin desteğinizle, sizin iradenizle her geçen gün aydınlık geleceğe doğru emin adımlarla yol alıyor. Sizinle birlikte, o medeniyet yolculuğunda kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Birlik, beraberlik sayesinde ülkemizi parmakla gösterilen ülkeler arasına sokmaya yükseltmeye ant içtik, ahdettik. Herkes bilsin ki bizim siyasetimiz, 81 ilimizi, 79 milyon vatandaşımızı kucaklayan bir siyasettir. Ayrımcılığın, ırkçılığın, bölücülüğün her zaman karşısında olduk, karşısında olmaya devam edeceğiz. Bir ve bütün olarak yolumuza inşallah hız kesmeden devam edeceğiz."

Türkiye'yi bölmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğinin altını çizen Yıldırım, Kastamonu Ilgaz Tüneli'nin hayırlı, uğurlu olması temennisinde bulunarak, sözlerini, "Kazasız, belasız yolculuk yapılmasını Mevlam'dan niyaz ediyorum. Restorasyonu tamamlanan Nasrullah Camimizin de açılışı hayırlı, uğurlu olsun. Gerek tünelin inşaatında, gerek Nasrullan Camisi'nin restorasyonunda emeği geçen bütün yüklenici firmalara ve bütün görevlilere de sizler adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın da selamlarını sizlere iletiyorum." diyerek tamamladı.



Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşlara hitabında, eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve AK Parti Kastamonu milletvekilleri eşlik etti.



Sputnik Türkiye