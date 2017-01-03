Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu 'suikast girişimi' konusunda uyardı

Başbakan Binali Yıldırım CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu suikast girişimine karşı ivedilikle telefonla arayarak uyardı.

Güncellenme 03 Ocak 2017 11:20

İstanbul Ortaköy'de bulunan ünlü gece kulübü Reina'ya düzenlenen saldırının ardından Başbakan Binali Yıldırım CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu suiskat ihbarlarını arttığı yönünde uyardı. Zaman kaybedilmemesi nedeniyle ivedilikle telefonla uyarıldı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’na saldırı ve suikast uyarısı yılın son günlerinde geldi. Uyarı, yılın ilk saatlerinde İstanbul’da Reina’ya düzenlenen saldırı öncesinde yapıldı.Başta ana muhalefet lideri olarak Kılıçdaroğlu ve muhalefet partilerinin liderlerini hedef alacak suikast ihbarlarının arttığı uyarısı iletildi. Acil boyuttaki ihbarlar nedeniyle zaman kaybedilmemesi için yüz yüze görüşme beklenmeden Kılıçdaroğlu telefonla bilgilendirildi.

Başbakan Yıldırım kendisi bilgilendirdi

Çok gizli tutulan uyarının bizzat Başbakan Binali Yıldırım’dan geldiği ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin de aynı yönde bilgilendirilmiş olabileceği belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’na ihbarlar ve değerlendirmelerin ciddi olduğu belirtilerek, her türlü önlemin alınması gerektiği, bu çerçevede zırhlı araç tahsis edileceği bilgisi verildi. Ancak Kılıçdaroğlu’nun halen zırhlı aracı kullanmaya başlamadığı öğrenildi.

Cumhuriyet