Başbakan Yıldırım ile MHP Lideri Bahçeli'den 'anayasa değişikliği' görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Lideri Devlet Bahçeli anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere Çankaya Köşkü'nde üçüncü defa bir araya geldi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 16:02

Toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, Yıldırım ve Bahçeli’nin Meclis’te görüşülmeye devam edilen anayasa değişiklik teklifini masaya yatırdığı ve dikkat çeken tartışmalı maddelerle ilgili rötuş yapılıp yapılmayacağını ele aldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili değişiklik teklifinde yer alan “yedek milletvekilliği” ve “doğuştan Türk” konusuna bazı milletvekilleri eleştiri yapmıştı. Yıldırım ise “Mahsurlu olan şeyin üzerinde inat etmenin anlamı yok” demiş ve MHP ile görüşülerek değişikliğe gidilebilineceğini söylemişti.

"Bazı maddelere rötuş yapılabilir"

Teklifin içinde yer alan bu düzenleme maddesinin, bugün TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi bekleniyor. Bunun gibi bazı tartışmalı maddelerde rötuş yapılabileceği, Yıldırım ve Bahçeli’nin de bu konuları ele aldığı öğrenildi.

Ayrıca, HSYK’nın yapısıyla ilgili değişiklik de tartışılan maddeler arasında yer almıştı. Görüşmede milletvekilleri tarafından eleştirilen bu maddeler de masaya yatırıldı. Başbakanlık kaynakları ayrıca her iki liderin terörle mücadele konusunda bilgi alışverişi yaptığını da belirtti.

Başbakan Yıldırım ile MHP Lideri Bahçeli arasında 18.30’da yapılacağı duyurulan görüşme, Başbakan Yıldırım’ın Ankara’ya gelişi sarkınca saat 21.15’te başladı ve 40 dakika sürdü. Hürriyet