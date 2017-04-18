Başbakan Yıldırım: "Genel Başkanımızı partimize davet edeceğiz"

Başbakan Binali Yıldırım, referandumun resmi sonuçlarının açıklanmasıyla AK Parti kurucusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı partiye davet edeceklerini açıkladı.

Güncellenme 18 Nisan 2017 12:20

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Başbakan Yıldırım, "Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel Başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Hemen yürürlüğe girecek olan diğer bir husus da Cumhurbaşkanımızın, kurucusu olduğu AK Parti ile ilişiğinin tekrar kurulmasıdır. Resmi sonuçların ilan edilmesiyle beraber kurucu Genel Başkanımızı partimize davet edeceğiz ve kendilerini aramızda görmekten büyük bir bahtiyarlık duyacağız." ifadelerini kullandı.

AA