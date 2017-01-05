Başbakan Yıldırım: "Boyun eğmeyeceğimiz terör odaklarınca bilinmelidir"

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir." dedi.

Güncellenme 05 Ocak 2017 22:20

Başbakan Yıldırım, İzmir'deki terör saldırısı sonrası, "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir. Bölünmeyeceğimiz ve boyun eğmeyeceğimiz alçak terör odaklarınca bilinmelidir." dedi.

"Kahraman polisimiz büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir"

Başbakan Yıldırım, "İstiklal ruhumuzun sembol şehirlerinden İzmir'de, toplumsal barış ve huzurumuzu hedef alarak gerçekleştirilen bu menfur saldırıyı lanetliyor, şiddetle kınıyorum. Bu saldırıda, canını hiç düşünmeden feda ederek, şehit olan kahraman polisimiz Fethi Sekin, çok daha büyük bir felaketin yaşanmasını engellemiştir." diye konuştu.

AA