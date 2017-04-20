Barcelona ve Real Madrid'in eski yıldızları Beyrut'ta karşılaşacak

Barcelona ve Real Madrid'in eski yıldız futbolcuları, "El Clasico Legends" (El Clasico Efsaneleri) adıyla 28 Nisan'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta maç yapacak.

Güncellenme 20 Nisan 2017 22:08

Camille Chamoun Sports City Stadı'nda oynanacak maçla ilgili her iki kulüpten verilen bilgilerde, eski futbolcuların "El Clasico Legends" maçı dışında bir dizi sosyal aktiviteye katılacağı, okul ziyaretleri yapacağı ve Bekaa bölgesindeki mülteci kampını ziyaret edeceği bildirildi.

"El Clasico Legends" için seçilen Barcelona kadrosunda Ronaldinho, Abidal, Popescu, Zambrotta, Edmilson, Simao Sabrosa, Giuly, Guzman, Angoy, Belletti, Juan Carlos, Nadal, Davids, Mendieta, Goikoetxea, Luis Garcia ve Julio Salinas bulunuyor.

Real Madrid tarafında ise Roberto Carlos, Savio, Julio Llorente, Karembeu, Fernando Sanz, Cesar, Pavon, Morientes, Ruben de la Red, Amavisca ve Rivera gibi isimler forma giyecek.

Barcelona'da Jose Mari Bakero, Real Madrid'de de Jose Antonio Camacho teknik direktörlük yapacak.

"El Clasico Legends"tan 5 gün önce ise İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Real Madrid, Barcelona'yı konuk edecek.

AA