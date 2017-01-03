Barbaros Şansal'a linç girişiminden 8 kişi gözaltında

Yılbaşı gecesinde sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı video nedeniyle KKTC’den sınır dışı edilen modacı Şansal havalimanında linç edilmek istendi.

Güncellenme 03 Ocak 2017 12:50

Barbaros Şansal’a linç girişiminde bulunan 8 kişi gözaltına alındı. Şansal yayımladığı videounun çarpıtıldığını iddia etti. İfadesi alınan ünlü modacı verdiği ifadede kendisine attığı Reina baskını sonrası "işletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde attığı öne sürülen mesajla ilgili yöneltilen soruya;

“Bu twit bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir twit görmedim" yanıtını verdi.

Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

Yıl başı gecesi yayınladığı videosunun ardından KKTC'den sınırdışı edilen, Türkiye'ye döndüğünde havalimanında bir grubun linç girişimine maruz kalan modacı Barbaros Şansal'ın ifadesi ortaya çıktı. CNN Türk'ün haberine göre, Vatan Emniyet Müdürlüğü'nde Şansal'a bazı sosyal medya mesajları ile ilgili sorular soruldu.



“Video çarpıtıldı”

Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal videonun çarpıtıldığı yanıtını verdi. Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerinde ve vücudunda çizikler olduğu bilgisi verdi.



Linç girişiminde bulunan 8 kişi gözaltına alındı

Bu arada olaya karıştığı belirlenen 8 kişinin de Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne ifadeleri alındı.



Havalimanında linç girişimine uğradı

Barbaros Şansal'ın bindiği uçak dün gece Atatürk Havalimanı'na inmesinin ardından apronda bekleyen bir grup linç girişiminde bulundu. Cep telefonuyla çekilen görüntüde Şansal'ın yerde olduğu ve darp edildiği görüldü. Terörle mücadele ekipleri Şansal'ı oradan uzaklaştırarak Havalimanı apronundan araca bindirip özel bir kapıdan çıkardı ve gözaltına alındı.

Barbaros Şansal KKTC’de paylaştığı videoda neler söyledi?

Modacı Barbaros Şansal 'B... boğul Türkiye' sözleriyle biten videoda şu ifadeleri kullanıyor: "2017'de hepinize g...i. Bana sefaletin adını yazabilir misin Abidin. Bu kadar gazeteci tutukluyken, bu kadar çocuk taciz, tecavüz görürken, bu kadar yolsuzluk, rüşvet almış başını giderken, bağnazlar sokakta size pislik dağıtırken sizler hala yeni yıl mı kutluyorsunuz. Ben bardaki, evdeki içkileri hepsini içicem. Size bir damla bile vermeyeceğim. Bütün dolarlarımı İsviçre'ye geçiricem. Bir kuruş peni bile vermeyeceğim. Ben Kıbrıs'tayım. Kuzey Kıbrıs yeni yıla girdi. Birazdan Nikosa'ya gidicem. Bir de orada kutlayacağım. Öpmedim bile sizi. Bu kadar pisliğin, rezaletin içinde kutlamaya devam edin. B... boğul Türkiye"

CNN Türk