Barbaros Şansal tutuklandı

Modacı Barbaros şansal sosyal medya üzerinden yayınladığı video nedeniyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme 04 Ocak 2017 09:25

Ünlü modacı barbaros Şansal sosya lmedya üzerinden yayınladığı yeni yıl videosunde 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ettiği gerekçesiyle tutuklanması istemiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

KKTC'den geldiği sırada havalimanında kendisini bekleyen bir grup saldırgan tarafından linç girişimine uğrayan Barbaros şansal ifades ialınmak üzere Güvenlik Şube2ye sevk edildi. Şansal'ı linç etmek isteyenlerden 8 kişi de gözaltına alındı. Sorguda Şansal'a sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar soruldu.

Reina baskını sonrası "işletmecisi ve tüm çalışanları alevi olduğu için noel baba kılığındaki sünni müslümanlar istanbul'da silahla insanları taradı, özeti budur" şeklinde mesaj attığı mesaj ile ilgili soruya Şansal, "Bu twit bana ait değildir. Caps olarak paylaşıldığını gördüm ve hemen hesaplarımı kontrol ettim ve timeline'ım da böyle bir twit görmedim" yanıtını verdi. Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç ise söz konusu ekran görüntüsünde, tweetin Türkiye'den ve henüz saldırı yapılmadan atılmış olarak görüldüğünü dile getirdi.

Çeşitli hakaretlerin yer aldığı video ile ilgili sorulara ise Şansal, videonun çarpıtıldığı yanıtını verdi.

Avukat Efkan Bolaç, Şansal'ın uğradığı saldırı sonrası genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak beline, kasıklarına ve böbreklerine darbe aldığı, ellerind eve vücudunda çizikler olduğu bilgisi verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal, savcılık sorgusunun ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan mahkemeye sevk edildi.

Şansal'ın ifadesi

Şansal ifadesinde, "barbarosansalfn" isimli bir twitter hesabının bulunduğunu ve "Terzi Yamağı" takma ismini kullandığını belirterek, şunları söyledi: "Bana sorduğunuz, 'İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! özeti budur.' şeklindeki Twitter mesajı bana ait değildir. Yine, 'Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi.. Noel Baba ha. uS" şeklindeki Twitter mesajı bana aittir.

"Ayrımcılığa hiciv olarak paylaştım"

Türkiye'de yılbaşı gecesi saat 01.20 sıralarında Reina isimli gece kulübünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında bu mesajı saat 03.00 sıralarında paylaştım. Buradaki amacım 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkindir. Kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanılmamıştır. Yine bana sormuş olduğunuz videoyu 1 Ocak günü saat 00.13 sıralarında yeni yıl mesajı olarak paylaştım. 19 Ekim 2015 tarihinde Reportare isimli internet sitesinde bir röportaj vermiştim. Bu röportajın başlığı da 'b.. b..Türkiye' idi. Videoda da bu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştım. Hackerlar tarafından bana telefonda hakaretler başladı. Bu nedenle tüm hesaplarımı ve iletişimimi tamamıyla kapattım. 1 Ocak'tan sonra hiçbir iletişim aracım yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum."

Barbaros Şansal tutuklandı

Nöbetçi hakimlik, Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

CNN Türk