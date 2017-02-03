Barbaros Şansal hakkında 3 yıla kadar hapis istemi

Sosyal medya hesabından yayımladığı videodaki sözleri nedeniyle KKTC'den Türkiye'ye getirilerek gözaltına alınan modacı Barbaros Şansal için 3 yıla hapis cezası istendi.

Güncellenme 03 Şubat 2017 20:33

Şansal'ın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılarak tutuklanan modacı Barbaros Şansal hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, Şansal'ın sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, Şansal "şüpheli", Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Samet Kuruca ve Emir Akpınar da "ihbarcı" sıfatıyla yer aldı.



Sosyal medyadaki paylaşımları ile internet ortamında yayınlanan ve "Türk milletini, cumhuriyeti ve TBMM'yi alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik'' suçunun unsurlarını taşıyan video üzerine Barbaros Şansal hakkında resen soruşturma başlatıldığı belirtilen iddianamede, Şansal'ın soruşturma kapsamında tutuklandığı hatırlatıldı.



Şansal'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin ''Mal sahibi Musevi, davacı Sünni, işletmeci Alevi... Noel Baba ha hs.'' şeklindeki paylaşımının 3 farklı inanca sahip insanların mağdur edildiğine ilişkin olduğunu, kesinlikle ayrımcı, nefret ve kin dili kullanmadığını savunduğu aktarıldı. İddianamede, Şansal'ın, "İşletmecisi ve tüm çalışanları Alevi olduğu için, Noel Baba kılığındaki Sünni Müslümanlar İstanbul'da silahla insanları taradı! Özeti budur" şeklindeki paylaşımı ise kendisinin yazmadığını ifade ettiği belirtildi.



İddianamede, şüpheli Şansal'ın ''b...b.. Türkiye'' başlığında yayınlanan videoyu ise yeni yıl mesajı olarak paylaştığını, videoda söz konusu kelimeyi ayrımcılığa karşı bir hiciv olarak paylaştığını, hackerlar tarafından kendisine telefonda hakaretlerin başladığını, bu nedenle tüm hesaplarını ve iletişimini tamamıyla kapattığını anlatarak, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Videonun çözümünün yer aldığı iddianamede, şüphelinin yayınladığı videoda Türk milletini aşağıladığı belirtilerek, bu suçun soruşturma usulünün farklı olduğu, bu nedenle ''Türk milletini alenen aşağılama'' suçu açısından dosyanın ayrılarak, yeni bir soruşturma numarasına kaydedildiği belirtildi.



Şüphelinin söz konusu paylaşımlarıyla toplumda infial uyandırdığı ve yoğun şekilde insanların tahrik edildiği aktarılan iddianamede, şüphelinin tahrik edici söz konusu eylemleri nedeniyle KKTC'den İstanbul'a gelirken uçakta ve uçaktan indikten sonra birçok vatandaş tarafından ciddi anlamda protestolara maruz kaldığı anlatıldı. İddianamede, şüphelinin farklı dini inançlara ve mezheplere mensup kişiler arasında çatışma varmış gibi algı oluşturmaya çalıştığı, Türkiye'de yaşayan Alevi vatandaşları Sünni vatandaşlara karşı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği belirtildi.



İddianamede, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki mesajlarıyla müsnet suçu işlediği anlaşılan şüphelinin "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.



Başsavcılıkça onaylanan iddianame, İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

NTV