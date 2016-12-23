Bal kabağından harikalar yaratın

Tam mevsimiyken, bal kabağından farklı lezzetler denemeye ne dersiniz?

Güncellenme 23 Aralık 2016 14:07

Kül Kedisi masalında sihirli bir dokunuşla altından faytona dönüşüveren bal kabağı aslında doğanın sunduğu bir şifa deposu. Bu şifa kaynağından sihirli dokunuşlarla farklı lezzetler yaratarak faydalanmak mümkün. Üstelik tam da zamanı!

Kış mevsiminin karakteristik lezzeti bal kabağının, bağışıklığı güçlendirmeden bağırsak hareketlerini hızlandırmaya, tok tutmadan cildi güzelleştirmeye dek birçok faydası bulunduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, “Çoğumuz onu sebze olarak değerlendirirken aslında o; vitamin A, vitamin B, vitamin E, demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor ve posadan oldukça zengin bir meyve” diyor.

Kışın hem yetişkinlerin hem de çocukların mutlaka tüketmesi gereken besinlerden biri olan bal kabağını nasıl tüketebiliriz? Torluoğlu, bal kabağının faydalarını anlattı, çorbasından tatlısına hatta atıştırmalığına bal kabaklı lezzetlerin tariflerini yazdı:

Alerjiye karşı savunma kalkanı: Bal kabağı, alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı oluyor. Astım, alerji gibi hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alırken, antioksidan kapasitesi yüksek vitamin ve mineraller önem kazanıyor. Antioksidan kapasitesi en yüksek vitaminlerden biri olan beta karotenlerin ise en yüksek oranda bulunduğu besinlerden bir tanesi bal kabağı. Yarım su bardağı kadar bal kabağında günlük ihtiyacın 2 katı kadar vitamin A bulunuyor.

Cildin yenilenmesini sağlıyor: Özellikle kadınlar soğuk kış günlerinde ciltlerinin kuruyup çatlamasından şikayetçi. Oysa cildin ışıltısını ve tazeliğini sağlayan malzemeler kozmetik mağazalarında değil tam da yanı başınızda ve mutfağınızda! Soğuk kış günlerinde kurumaya başlayan cildin yenilenmesini bal kabağının içeriğinde bulunan antioksidan mineraller ve A vitamini destekliyor. Peeling olarak dahi birçok maskenin içeriğinde bulunan bal kabağı özellikle çorba olarak tüketildiğinde cildin nem kazanmasına destek oluyor.

Bağırsak harekelerini hızlandırıyor: Posadan oldukça zengin bir kaynak olduğundan püresi veya çorbası uzun süre tok kalmanızı sağlarken; bağırsak tembelliği yaşayan kişilerde bağırsakların yeniden hareket kazanmasına yardımcı oluyor. Özellikle bebeklerde kabızlık şikayeti olduğu dönemde 6-8. aydan itibaren püre ya da çorba olarak tüketilebileceği gibi yulaf ilavesi ile posadan daha zengin hale getirilebilir.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor: Bal kabağı antioksidan vitamin ve minerallerden oldukça zengin olduğundan vücudu bakteri, virüs ve mikroplardan koruyarak mevsim geçişlerinde ve dondurucu kış günlerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor.

Göz sağlığını koruyor: Bal kabağının içeriğinde bulunan ksantin adlı bileşen ultraviyole ışığın göz tarafından süzülmesine yardımcı olurken bu durum ileri yaşlarda görülebilecek gözde doku harabiyeti ve katarakt probleminin önüne geçiyor. İçeriğinde bulunan A vitamini ayrıca gece ve alacakaranlıkta gözün ışığa uyumunu sağlayarak görüş kabiliyeti kazandırıyor.

Kilo vermeye destek oluyor: 100 gramında sadece 26 kalori bulunan bal kabağının posadan oldukça zengin olması uzun süre tokluk sağlıyor, gereksiz enerji alımının önüne geçiyor ve kilo verme sürecinde destek oluyor.

BAL KABAĞINDAKİ PÜF NOKTALARI



• Vitamin ve mineral değerlerini kaybetmemesi ve daha faydalı olabilmesi açısından kabuğunu tüketeceğiniz zaman soyun ve doğrayın. Bu şekilde besinsel değerlerinin kaybı önleniyor.

• Tüketilmeden önce de çok fazla ve uzun süreli ısıya maruz bırakılmayın. Fırında veya buharda kısa sürelerde pişirin. Bu şekilde vitamin ve mineral kayıpları en az seviyeye indirilebiliyor.

• Tatlısını yaparken, sağlığa zararı kesin olarak kanıtlanmış rafine şekerden kaçının. Onun yerine pekmez ya da bal kullanarak tatlandırabilirsiniz.

• Bal ve pekmezi, bal kabağını pişirdikten sonra üzerine ilave etmeniz daha sağlıklı.



Bal Kabağı Çorbası

Malzemeler:

2 su bardağı bal kabağı püresi.

2 su bardağı süt.

2 adet küçük kuru soğan.

2 çorba kaşığı zeytinyağı.

1 çay kaşığı karabiber.

1 çay kaşığı tuz.



Hazırlanışı: Küçük küçük kesilmiş soğanları zeytinyağı ile soteleyin. Daha önce haşlayarak püre haline getirdiğiniz püreye, tuz ve karabiberi ilave edin. 2 su bardağı sütü karışıma yavaş yavaş ilave ederek kısık ateşte karıştırarak pişirin. Kaynadıktan 5-10 dakika sonra ocağı kapatabilirsiniz.

Pekmezli Kabak Tatlısı

Malzemeler:

5-6 dilim bal kabağı.

1 bardak su.

Yarım su bardağı pekmez.



Hazırlanışı: Derin ve ısıya dayanıklı fırın tepsisine yağlı kağıdı serin. Sonra dilimlenmiş kabakları birbirine değmeyecek şekilde dizin. Üzerine suyu ilave edin. Önceden ısıtılmış fırında 200 derecede 20 dakika pişirin, ardından kabakların diğer yüzeyini çevirin. 20 dakika daha pişirdikten sonra fırından alıp üzerine pekmez ilave edin.



Bal Kabaklı Krep

Malzemeler:

2 adet yumurta.

Yarım su bardağı tam buğday unu.

Yarım su bardağı süt.

Yarım su bardağı bal kabağı püresi.

2 tatlı kaşığı bal.

1 tatlı kaşığı kabartma tozu.

Süslemek için;

Yaban mersini.

Muz.



Hazırlanışı: Yumurta, un, süt, kabartma tozu, bal kabağı püresini iyice karıştırın. Elde edilen karışım üç eşit parçaya bölünür. Yağsız tavaya bir kepçe yardımıyla ince olacak şekilde yayın. Kısık ateşte önce bir yüzünü sonra parçalanmayacak şekilde çevirerek arka yüzünü pişirin.

Pişmiş kreplerden biri tabağa yerleştirin ve ılıdıktan sonra üzerine dilimlenmiş muzu ve yaban mersini serpin. Üzerine biraz bal gezdirin. Üstünü pişmiş kreple kapatın ve bu krepe de aynı işlemi uygulayın.

Bal Kabaklı Latte

Malzemeler

1 ince dilim bal kabağının püresi.

2 çay kaşığı toz tarçın.

4 adet kakule.

2 adet karanfil.

1 su bardağı yağsız süt.

1 su bardağı filtre kahve.

1 tatlı kaşığı bal.



Hazırlanışı: Sütü kaynatıp içerisine karanfil ve kakuleyi ekleyerek 5 dakika demlemeye bırakın ve demlendikten sonra süzün. Bal kabağı püresi ve balı süte ilave ederek karıştırın ve en son filtre kahveyi ilave edin. Tarçınla süsleyerek lezzetlendirebilirsiniz.



Bal Kabaklı Yulaf Ezmesi

Malzemeler

Yarım su bardağı bal kabağı püresi.

1 su bardağı badem sütü.

3 yemek kaşığı yulaf ezmesi.

1 tatlı kaşığı bal.

5-6 adet badem.



Hazırlanışı: Badem sütü, bal kabağı ve yulaf ezmesi pişirilir. Üzeri bal ve bademle süslenir.

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