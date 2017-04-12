Bakan Soylu: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı Soylu Diyarbakır'da 3 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan patlamanın bir terör saldırısı olduğunu açıkladı.

Güncellenme 12 Nisan 2017 09:54

Diyarbakır'da il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alanda dün meydana gelen ve 2 sivil personel ile bir polis memurunun şehit olduğu patlamanın nedeni belli oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın terör saldırısı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Diyarbakır Valisi’nin detaylı açıklama yapacağını dile getiren Soylu, şöyle konuştu:

"Zırhlı aracın tamiri sırasında gerçekleşti. Acaba tamirden mi oldu, yanıcı ve yakıcı bir maddeden mi kaynaklandı diye epey bir araştırma yapıldı. Dün gece itibarıyla netleşti, mesele bir terör saldırısı. Şu anda yaklaşık 10-12 hafif yaralımız var. Bir teknisyen yardımcımız ve polis memurumuz daha şehit oldu. Bir terör saldırısı olduğu açığa çıktı.



İlk önce orada bir çukur meydana gelince araçtan kaynaklandığı düşünülmüştü. Acaba içeriye mi girildi, çalışan marifetiyle bir şey mi konuldu diye düşünmüştük. Dışarıdan açılan bir tünel vasıtasıyla bunu gerçekleştirdiler. Biz emniyet binalarımızın etrafında bir ayda bir sürekli arama-tarama yaparız. Demek ki çok kısa bir süre içinde kazmışlar. Yerin altında bir patlayacı yerleştirmek suretiyle yapmışlar."

Diyarbakır'da terör saldırısı: 3 şehit

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki il emniyet müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı alana yapılan terör saldırısında sivil personel Yunus Elaltunterin şehit düşmüş, cenazesi dün düzenlenen törenin ardından kentte toprağa verilmişti.

Patlamada yaralanan bir sivil personel de gece hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu. Patlama sonrası AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmalarında da polis memuru Burhan Mercan'ın cenazesine ulaşılmıştı.

NTV