Bakan Özlü açıkladı: Haftasonu tatili kalkıyor mu?

Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, hafta tatilinin kaldırılacağına dair çıkan haberlerle ilgili konuştu.

Güncellenme 23 Haziran 2017 16:07

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, katıldığı bir televizyon programda gündeme dair soruları yanıtlandırdı. Hafta tatilinin kaldırılmasıyla ilgili yapılan haberler hakkında da konuşan bakan özlü, durumun yanlış anlaşıldığını ve hafta tatilinin kaldırılmayacağını açıkladı.

Özlü özetle şöyle konuştu;

"Üretim reformu paketi sanayinin ihtiyaçlarından doğdu. OSB yönetimlerine üst limit getirdik.

HAFTA SONU TATİLİ TARTIŞMASI

Hafta tatili kalkar mı hiç? Böyle bir şey olamaz. Sanayici hafta sonu çalışmaya devam edebilecek.

Sanayicilerin yatırım yapabilecekleri alanlar lazım. Beş büyük endüstri bölgesi kurmak istiyoruz. Mühendislik öğrencileri iş yeri eğitimi alacak.

Üretim paketinin her kola yararı olacak. Yazılımcıları sanayici kapsamına aldık. Sanayicilerin elde ettiği tüm haklardan onlar da faydalanabilecekler. 2017 yılında taşınması gereken yaklaşık 10 sanayi sitesi tespit ettik. Hatta Sivas'ta taşınmak isteyen 2 sanayi sitesi var. Bunlara taşınma için kredi vereceğiz."

ZEYTİNLİK DÜZENLEMESİNİN İPTALİ

Sivil toplum kuruluşlarıyla görüştük. Zaten şu anda çekiyoruz. Sivil toplum kuruluşlarıyla bir çalışma yapılacak. İnsanların çok okumadıkları kanaatindeyim. Mevcut kanunun bir eksikliği var bunun giderilmesi gerekiyor.

YERLİ OTOMOBİLDE SON DURUM

Bir yüklenici adayına ihtiyaç var hani babayiğit diyorlar ya. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu üzerinde çalışıyor biz de çalışıyoruz. Bayramdan sonra hızlı bir görüşme trafiği olacak.

EKONOMİDEKİ HEDEFLER

Aslında geçen sene aldığımız ekonomik tedbirler var. Ben bunlar etkisiyle ikinci çeyreğin de yüzde 5'in kesin üzerinde olacağını tahmin ediyorum. Bu sene de toplam büyümenin yüzde 5'in üzerinde olacağını düşünüyorum." (Milliyet)