Bakan Müezzinoğlu: "Kamudan FETÖ ile ilişkili 94 bin 867 kişi ihraç edildi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu FETÖ'den toplam 125 bin 485 kamu çalışanı işlem gördüğünü, bunların 94 bin 867'sinin ihraç edildiğini açıkladı.

Güncellenme 31 Ocak 2017 15:17

Anayasa değişikliğine ilişkin kanun hakkında Müezzinoğlu, "Bu milletin vicdanına, cumhurun vicdanına kendi başkanını seçme yetkisini veriyoruz. Dolayısıyla milli iradenin, Cumhuriyet döneminin bundan sonraki sürecinde daha çok temsil edileceği ve bu milletin kaderiyle birilerinin kapalı kapılar arkasında rahatça oynayamayacağı bir döneme geçiyoruz. Türkiye kazanacak, bu büyük millet kazanacak." dedi.

Referandumda büyük bir çoğunlukla "Evet" çıkacağına inandığını aktaran Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"58 milyon seçmenimiz var. 58 milyon seçmenin içinde 18 yaşında genç kızlarımız, delikanlılarımız, 25 yaşında çalışan veya iş arayan gençlerimiz, işverenimiz, engellimiz, yaşlımız, hastamız var, 120 yaşında oy kullanacak insanımız var. Bu milletin vicdanına, cumhurun vicdanına kendi başkanını seçme yetkisini veriyoruz. Dolayısıyla milli iradenin, Cumhuriyet döneminin bundan sonraki sürecinde daha çok temsil edileceği ve bu milletin kaderiyle birilerinin kapalı kapılar arkasında rahatça oynayamayacağı bir döneme geçiyoruz. Türkiye kazanacak, bu büyük millet kazanacak."

Bakan Müezzinoğlu, "CHP'nin duruşu milletten yana değil. 'Bu ülke bölünür, bölünecek' demek, milleti tehdit etmektir. Bu ülkenin bölünmesine en büyük zemini hazırlayan partinin CHP olduğunu söylüyorum 4-5 yıldır." diye konuştu.

"Yunanistan vermek istese bile veremez"

"Yunanistan Yüksek Mahkemesinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönündeki kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu karar son dönemde Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu ilişkileri nasıl etkiler?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, "Darbenin bedelini Yunan halkı ağır ödedi ve oradan çıkışı da demokrasiyle buldu ama neden Türkiye'deki darbecilere bu tavrı, kendi darbecilerine gösterdiği tavrı gösteremedi? Dikkat ederseniz son 5-6 yıldır Yunanistan'ın içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik kriz, kendi iradesiyle bu kararı verebildiği kanaatinde değilim. Onun için de çok şaşırmadım." ifadesini kullandı.

Müezzinoğlu, "Yunanistan şu anda arzu edenin çok rahat kullanabildiği bir ülke pozisyonunda mı?" sorusuna, "Darbecilerin Dedeağaç Havalimanı'na inişleri, ondan sonra Sayın Çipras'ın verdiği demeçlere baktığınızda, Sayın Cumhurbaşkanımızla, Başbakanımızla olan görüşmelerde en ufak bir sorun yoktu. Arkadan o üst akıllar devreye girdi ve o üst akıllara Yunanistan adalet sistemi teslim olmak zorunda kaldı." yanıtını verdi.

"Yunanistan'a kaçan bu 8 kişi darbenin iç yüzün anlatmada çok etkin olacak bilgilere mi sahipler?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, "Mutlaka. Orada stratejik, arka planı isimler var. Arka planda koordinasyonun belki de bire bir bağlantısını kuran isimler var. Dolayısıyla Yunanistan vermek istese bile veremeyeceği bir fotoğraf olduğu kanaatindeyim." diye yanıt verdi.

'Hesap ekonomik değil, siyasi'

Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarını değerlendiren Bakan Müezzinoğlu, "Türkiye'nin ekonomisi bugün dinamikleri, ihracatı ve üretimiyle Yunanistan'ı 10'a değil 100'e katlar. Ama onun puanı düşmez hatta yükselir. Niye? Burada hesap ekonomik değil, siyasi." dedi.

'Ahilik Fonu şubatta yasalaşacak'

"Ahilik Fonu'nun içeriğiyle ilgili bilgiler verebilir misiniz? Fon ne zaman uygulamaya alınacak, fonun yönetimi kimlerden oluşacak?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, "Esnaf Ahilik Sandığı, ahilik kelimesini kullanırken fon yerine, sandığı da getirdik ki kültürümüzle bağdaşsın. Şu anda Bakanlar Kurulunda imzada, tamamlandı. Sayın Başbakanımızın imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçecek. 7 Şubat'ta Meclis açıldığında, komisyonda görüşmelerimizi ilk hafta tamamlarız diye düşünüyoruz ve ikinci hafta da inşallah Şubat ayında, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yasalaşmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

'Promosyon ödemelerine martta başlanacak'

"Emeklilere banka promosyonu verilmesi konusunda kamu bankalarıyla imzalanacak protokole özel bankalar da dahil olacak mı? Promosyon parası emeklinin cebine hangi şartlarda ve ne zaman girecek?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, mart ayı itibarıyla promosyonların ödenmeye başlanacağını bildirdi.

Bakan Müezzinoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız. Hedefimiz şu, bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek, bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz."

Müezzinoğlu, protokole tüm özel bankaların dahil olduğunu belirterek, "Girmek isteyen herkese açık ama bizim burada taahhüdümüz, kamu bankalarıyla asgari promosyonu vermek. Diğer bankalara da açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz." diye konuştu.

Mart, nisan ve mayıs aylarında bu promosyonların ödenmesinin bitmesini protokole koyduklarını bildiren Müezzinoğlu, "Ben özel bankaların özellikle gruplara göre daha farklı bonuslar da üretebileceklerini ümit ediyorum, çalıştıklarını da duyuyorum." dedi.

'Şu anki kıdem tazminatı, alın terinin hakkını korumuyor'

"Kıdem tazminatında Bakanlığınızın planladığı fon sisteminin içeriği nedir? Bununla ilgili 'Çalışanların hak kaybı olacak.' eleştirilerine ne dersiniz?" sorusu üzerine Müezzinoğlu, kıdem tazminatı konusunun, çalışma hayatının temel sorunlarından biri olduğuna dikkati çekti.

40 yıl önce İş Kanunu'yla Kıdem Tazminatı Fonu'nun kurulmasının önerildiğini, ancak bugüne kadar bu fonun kullanılamadığını hatırlatan Müezzinoğlu, 65. Hükümet programında da yer alan çalışmanın, referandumdan sonra yeniden düzenleneceğini belirtti.

Kıdem tazminatı konusunda, nisan ayından sonra gerek işçi, gerek işveren sendikaları, gerekse işçilerle belirli bir noktaya geldiklerini aktaran Müezzinoğlu, şunları söyledi:

"Herkes şunu diyor artık 'Mutlaka bir fon kurulmalı ama bu fon kurulurken bana daha çok nasıl yarar.' Öbürü de 'Ben daha güvenceli nasıl olurum.' diyor. Burada bizim de hakem rolü üstlenen bir pozisyonla güvenceli olmalı, hakkaniyetli olmalı ve alın terinin hakkını koruyabilmeli. Şu anki kıdem tazminatı, alın terinin hakkını korumuyor. Şu andaki kıdem tazminatından istifade eden çalışan sayımız üçte birin altında. Yüzde 75'i kıdem tazminatından yararlanamıyor. Böyle bir sistem doğru değil."

Müezzinoğlu, çalışanların tamamının hak ve hukukunu koruyan, sürdürülebilir ve geliştirilebilir Kıdem Tazminatı Fonu'nu, bu yıl içinde hayata geçirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılması

Sosyal güvenlik prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin bir soru üzerine Müezzinoğlu, "Bizim de Maliyenin de beklediğinin çok ötesinde bir müracaat oldu. Maliyenin müracaatları 80 milyarın üzerinde, bizde de 43 milyarın üzerinde bir yapılandırma gerçekleşti. Peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4,5 milyar lira tahsilatı yaptık. İlk taksitteki aksama oranı Maliyede de bizde de ilk taksitini ödeyememe veya peşinatını üstlenip de ödeyememe oranı yaklaşık yüzde 15-20 arasında." ifadesini kullandı.

Müezzinoğlu, yapılandırma kapsamında, esnafın yanında olmak adına ödemelerin mayıs sonuna kadar ertelendiğini hatırlattı.

'Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u ödenecek'

Büyükanne Projesine ilişkin Bakan Mehmet Müezzinoğlu, "İstanbul ve Bursa kesinleşti. Bugün TOBB Başkanıyla bir araya geleceğiz. İlleri de netleştireceğiz. Sayı 5 bin aile. 5 farklı illerden gelecek verilerin değerlendirmesi de bize iyi fikir versin istiyoruz. Büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'u ödenecek." diye konuştu.

'FETÖ'den toplam 125 bin 485 kamu çalışanı işlem gördü'

"FETÖ soruşturmaları kapsamında kamudan ihraç edilen, açığa alınan ve görevine iade edilenlerle ilgili güncel rakamları paylaşır mısınız?" sorusuna, "FETÖ'den toplam 125 bin 485 kamu çalışanı işlem görmüş. Bunun 18 bin 331'i göreve iade edilmiş, 94 bin 867'si ihraç edilmiş, 30 bin 618'i de şu anda açıkta." yanıtını verdi.

Müezzinoğlu, bakanlığında ise FETÖ'den toplam bin 143 kişinin işlem gördüğünü belirterek, bunlardan 973'ünün ihraç edildiğini, 170'inin açıkta olduğunu ve 629'unun ise göreve iade edildiğini söyledi.

AA