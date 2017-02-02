Bakan Işık: "FETÖ artıklarının ayıklanması sürecek"

Milli Savunma Bakanı Işık sosyal medya hesabı üzerinden gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu: "FETÖ artıkları tamamen temizlenecek"

Güncellenme 02 Şubat 2017 13:30

Milli Savunma Bakanı Işık, "Hain FETÖ artıklarının kurumlarımız ve ordumuzdan ayıklanması kararlılıkla sürdürülecek, bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecektir.‬" dedi.

Türkiye'ye ve millete darbe girişiminde bulunan FETÖ üyesi hainlerin, ihanetlerine yurt dışında da devam ettiğini belirten Bakan Işık, şunları kaydetti:

"Milletimizin huzuruna çıkmaya yüzü olmayan hain artıkları,Türkiye'ye karşı hasmane tutumu halkımızca malum medyada utanmadan boy gösteriyor‬. Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatan şeref yoksunu hainler ve onları kullananlar bilsinler ki, askerimiz bugün her zamankinden daha güçlüdür.‬ 15 Temmuz sonrası kahraman ordumuz, Fırat Kalkanı ve terör operasyonlarında bütün dünyaya gücünü göstererek milletinin göğsünü kabartmıştır‬.

Hain FETÖ artıklarının kurumlarımız ve ordumuzdan ayıklanması kararlılıkla sürdürülecek, bu bünye bu mikroplardan tamamen temizlenecektir.‬ Bundan sonra da verilecek her göreve hazır ordumuz, aldığımız yeni kahramanlar ve geliştirdiğimiz yeni kabiliyetlerle gücüne güç katacaktır."

AA