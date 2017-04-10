Bakan Işık: 20 ayda 10 bin terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, terörle yoğun şekilde mücadele edildiğini ve 20 ayda 10 bin terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Güncellenme 10 Nisan 2017 14:45

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Milli Savunma Bakanı Işık, "Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi." dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,

"Terörle yoğun bir şekilde mücadele ediyoruz. Sadece 23 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 10 bin 91 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Bunlardan 7 bin 71'i ölü olarak ele geçirildi. Bin 20'si yaralı olarak, 963'ü yakalamayla, bin 37'si de teslim alınarak etkisiz hale getirildi. Çok büyük bir mücadele veriyoruz." ifadelerini kullandı.

AA