Bakan Arslan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü ihalesi hakkında açıklama

Bakan Ahmet Arslan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları ihalesinde en kısa süreyi, Daelim- Limak - SK- Yapı Merkezi OGG'nın verdiğini açıkladı.

Güncellenme 26 Ocak 2017 21:11

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, düzenlediği toplantıda, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli̇ kapsamında yapılan ihalede 4 ortak girişim grubunun teklif verdiğini belirtti.

Daelim (Kore)-Limak-SK (Kore)-Yapı Merkezi OGG'nin ortaya koyduğu proje bedelinin 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira olduğunu ifade eden Bakan Arslan, bu bedele karşılık 5,5 yıllık yapım süresi dahil olmak üzere önerdikleri toplam sürenin 16 yıl 2 ay 12 gün olduğunu bildirdi.

IHI (Japon)-Itochu (Japon)-Join (Japon)-Makyol-Nurol-Japon Express Way'den (Japon) oluşan ikinci grubun önerdiği toplam yatırım bedelinin 10 milyar 494 milyon 574 bin 500 lira olduğuna işaret eden Ahmet Arslan, bu grubun da 5,5 yıllık yapım süresi dahil önerdikleri toplam sürenin 17 yıl 10 ay 24 gün olduğunu kaydetti.

Arslan, Cengiz-Kolin-CRBC (Çin) OGG'nin toplam yatırım bedelinin 10 milyar 324 milyon lira, 5,5 yıllık yapım süresi dahil önerdikleri toplam sürenin 18 yıl 8 ay 19 gün olduğunu ifade ederek, IC İçtaş-Astaldi'den (İtalyan) oluşan dördüncü grubun ise toplam yatırım bedeli 11 milyar 575 milyon 960 bin lira, önerdikleri toplam sürenin de 18 yıl 5 ay 15 gün olduğunu dile getirdi.

"Kurum olarak çalıştığımız rakamlarla örtüşüyor"

Bakan Arslan, "Bu rakamlar çerçevesinde şu an için en kısa süreyi veren Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi grubu. 5,5 yıllık yapım süresi dahil önerdikleri süre toplam 16 yıl 2 ay 12 gün. Rakamlar bunlar, süreler ortada. Proje bedelini düşündüğümüz zaman bizim de kurum olarak çalıştığımız rakamlarla örtüşüyor." şeklinde konuştu.

Komisyonun şu andan itibaren çalışmalarına devam edeceğini belirten Arslan, teknik ve ayrıntılı çalışmaların yapılıp bitirilmesinden sonra herhangi bir aksaklık yoksa en kısa süreyi veren grupla sözleşmenin imzalanacağını ifade etti.

Arslan, köprünün temelinin 18 Mart'ta atılacağını belirterek, yaklaşık 2 haftalık süre içinde çalışmaların tamamlanacağını ve nihai kararın verileceğini de kaydetti.

Geçiş ücretleri

Köprüden otomobil eşdeğer geçişin 15 avro artı yüzde 8 KDV, otoyol kısmında da kilometre başına 5 sent artı yüzde 18 KDV olduğunu bildiren Ahmet Arslan, "Sadece bölge değil, ülkemiz için çok önemli proje ama benim memnuniyetim, birilerinin Türkiye ile ilgili soru işaretleri oluşturmaya çalıştığı bir ortamda gerçekten bu işin uzmanlarının gerek yüklenicileri olarak, gerekse kredi sağlayıcı finans kuruluşlarının güvenlerinin bu kadar üst seviyede ve bu kadar çok sayıda devam ediyor olmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

AA