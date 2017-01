Bakan Akdağ: "Sağlıklı yetişkinlere grip aşısı önermiyoruz"

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlıklı yetişkinler için her yıl grip aşısı önerilmediğini dile getirildi.

Kalabalık yerlerde kalp krizi geçirenlere anında müdahale etmek için cihazlar olacağını, normal doğum için yeni teşvikler geleceğini açıklayan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sağlıklı yetişkinlerin grip aşısı yaptırmalarını önermediklerini söyledi.

Bakanlığının 2016 faaliyetlerini ve 2017 hedeflerini anlatan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, alışveriş merkezleri gibi kalabalık yerlerde kalp krizi geçirenlere anında müdahale etmek için cihazlar ve uzman personel olacağını söyledi.



Üzerinde çalışılan projeyle ilgili bilgi veren Bakan Akdağ, “Vatandaşların yoğun ziyaret ettiği yerlere, otomatik çalışan ve kalp çalıştıran cihazlar koyacağız. Bazen bu cihaz hayat kurtarıcı oluyor” dedi.



YENİ TORBA KANUN GELİYOR



Normal doğumu teşvik etmek için yeni bir hazırlık daha yaptıklarını söyleyen Bakan, “Yeni bir torba kanun hazırlıyoruz. Ebelerin, doktorların ve doğumlu ilgilenen kişilerin sigortalarını doğrudan doğruya biz üstümüze alacağız. Sigortalık bir durum ortaya çıkarsa bir müddet boyunca biz üstümüze alacağız” ifadesini kullandı.



"HER YIL GRİP AŞISI YAPTIRILMASINI ÖNERMİYORUZ"



Bakan Akdağ'a bir grip salgını olup olmadığı da soruldu. Grip aşısını sağlıklı yetişkinlere önermediklerini vurgulayan Bakan Akdağ, “Nezle ve grip iki farklı hastalık. Grip aşısıyla korunabilen bir hastalık ama grip mikropları her yıl elbiselerini değiştiriyor. Genel olarak sağlıklı insanlara her yıl grip aşısını önermiyoruz. Şu andaki yeni bir virüs. Ancak risk taşıyan bir virüs dünyada yok, Türkiye’de de yok” şeklinde konuştu.



Sağlık Bakanı gereksiz antibiyotik kullanımını önlemek için de çalışma başlattıklarını sözlerine ekledi.

